En el mundo maravilloso de la música, algunos artistas vienen, otros se van, nuevos emergen y los favoritos toman un descanso, demasiado para nuestro gusto. Y conforme comenzamos el año nuevo, es momento de considerar a los artistas musicales que extrañamos y que no podemos esperar a escuchar de nuevo. Así que, ¿por qué algunos artistas se alejan un poco de los reflectores? Bueno, bloqueo de escritores, por ejemplo. Y algunas veces la vida se interpone en el camino. Incluso la reina de los retornos (y básicamente la reina de todo si nos preguntas), Adele, tomó un break sin aviso después de su éxito 21, hace 4 años. Como informa Entertainment Weekly, en una carta abierta posteada en su cuenta de Twitter ella explicó que: “25 se trata de saber en quién me he convertido sin darme cuenta. Y lamento mucho que haya tardado tanto, pero ya sabes, las cosas pasan”. Y permítenos decir que la espera valió la pena, ya que su nuevo álbum ha roto todo tipo de records desde su lanzamiento hace un par de semanas. Así que, ¿qué otros artistas estamos emocionadas por volver a ver en nuestro mundo musical? Algunos artistas aun gozan de tiempo frecuente en la radio, pero queremos tener más de ellos, y hemos sufrido su ausencia por años, así que estamos desesperadas por que regresen. De cualquier forma, no podemos esperar a escuchar de estos 9 músicos de nuevo. Aquí yace la esperanza de que su regreso a nuestras listas de reproducción suceda pronto.

1. Sam Smith En octubre del 2015, Sam Smith, el genio musical con la voz mágica detrás de Stay With Me y I’m Not the Only One, anunció que tomaría un descanso de los reflectores después de un año muy exitoso. El año pasado su nuevo álbum ganó 4 premios Grammy, incluyendo mejor artista nuevo, y después de todo su arduo trabajo Smith explicó: “He estado 3 años trabajando sin parar y se siente bien para mí el simplemente ir a casa y sólo vivir mi vida y tener 23 años… mi amada vida, las altas y bajas, nunca se acaban, así que siempre estoy inspirado por cosas como esas, pero es bueno pasar algo de tiempo fuera de todo”. Estamos tristes de decir adiós, pero esperamos sea corto y que nos bendiga con su segundo álbum pronto.

2. Una canción de Taylor Swift Básicamente es imposible pensar en el 2015 y no pensar en Taylor Swift, debido a que no solamente se apoderó del mundo radiofónico y de discos vendidos, sino que también gobernó las redes sociales, dándonos importantes #squadgoals y #relationshipgoals. Hizo éxito tras éxito, de Shake it Off a Bad Blood y los éxitos siguieron llegando. Pero Swift recientemente anunció un descanso muy necesitado de la música conforme su tour concluyó. En sus palabras, piensa que sus fans necesitan un descanso de ella (¡blasfemia!), pero no podemos culparla por querer tomar un descanso. Con eso dicho, no estamos seguras de qué harán los swifties del mundo sin ella, y estamos ansiosas esperando su próximo movimiento musical.

3. Ed Sheeran es de los artistas impresionantes Conforme el 2015 se terminaba, Sheeran anunció un descanso desde las redes sociales, explicando que necesitaba: “Viajar por el mundo y ver todo de lo que se estaba perdiendo”. Hubo muchas lágrimas en las redes sociales de fans de todo el mundo. Su álbum más reciente del 2014, X, fue un gran éxito y todavía disfrutas sus hits incluyendo, Thinking Out Loud, Photograph y sus vocales en la canción de Rudimental, Lay it All On Me. Pero, ¿obtendremos más música nueva al final de este descanso de la tecnología? ¡Al parecer sí! Como Billboard informa, en un post de Instagram, Sheeran dijo: “A mi familia y amigos, si me aman comprenderán que me aleje un poco; a mis fans, el tercer álbum está en camino y es lo mejor que he hecho hasta ahora…nos vemos el próximo otoño, y gracias por ser tan asombrosos”. ¡No podemos esperar!

4. Hozier es uno de esos artistas ocultos Take Me to Church ha sido una de las canciones más hermosas del año, y amamos todas las canciones del álbum debut de este cantante irlandés, nombrado apropiadamente Hozier. No estamos seguras de qué futuro le espera a este artista, pero no podemos esperar para saberlo y escuchar lo próximo de él. Después de todo, una voz como esa no se escucha muy seguido, así que tenemos la esperanza de que este artista de rock indie regrese al estudio lo más pronto posible. 5. BØRNS Este cantante y compositor de 23 años de edad de Michigan recientemente lanzó su álbum Dopamine, y no podemos dejar de escuchar su sencillo Electric Love. De verdad, escúchalo una vez y entenderás por qué. Ahora, sabemos que esta canción acaba de salir y ha estado ocupado en gira y promoviendo su álbum actual, pero todo lo que sabemos es que estamos emocionadas por saber qué es lo que este artista tiene bajo la manga para su siguiente trabajo.

6. Gotye tiene ese aire de los artistas eternos ¿Recuerdas la canción Somebody That I Used to Know del verano del 2011? Sí, nosotras también; es prácticamente todo lo que hemos escuchado este año entero, y aún es asombroso incluso después de todo este tiempo. Pero, ¿qué ha pasado con Gotye, el artista detrás del hit? Esperamos y deseamos que haya estado trabajando en un nuevo álbum que nos sorprenderá, y, de acuerdo a la actualización más reciente en su sitio web, eso es exactamente lo que está pasando. Él explica: “He estado haciendo muchas cosas, y han sido unos momentos súper divertidos, y escucharán algo de Gotye sobre el escenario… pronto. Cuando haya completado esto. Y otras cosas”. Casi encriptado, pero hasta entonces, él está tocando con su grupo The Basics, así que échales un vistazo mientras esperas. 7. Disclosure Nuestra primera introducción a Disclosure fue el ampliamente popular Latch con vocales de Sam Smith el octubre del 2012. Y ha sido una aventura amorosa desde entonces. Todo, desde Magnets a You&Me ha sido asombroso, y no podemos esperar para saber qué hará este asombroso dúo (y con quién colaborarán).

8. Mark Ronson Uptown Funk discutiblemente fue la canción del año, o por lo menos estuvo arriba en las listas, y aunque mucha gente conoce a Bruno Mars (que estaba en los vocales), Mark Ronso (aka el genio musical detrás del ritmo old-school) es menos conocido. Primero nos enamoramos de su ritmo con su éxito del 2007 Valerie, y no podemos esperar para saber qué hará este DJ.