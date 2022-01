Y en caso de que no lo hayas notado, los artículos artesanales están ganando popularidad y mucha atención. De hecho, en noviembre del 2015, de acuerdo con un reporte de Fox Business : “Amazon.com, Inc. dijo que añadió una nueva tienda, Martha Stewart American Made, que ofrece artículos hechos por artesanos seleccionados por Stewart y editores de su revista, Martha Stewart Living”. ¿Una tienda entera de Amazon dedicada de forma experta a artículos hechos manualmente, que son seleccionados por la mismísima reina del DIY (y una de nuestras diosas hogareñas favoritas)? Somos toda oídos.

Hay queso artesanal, e incluso hay un restaurante de New York llamado Artisanal , que apropiadamente está dedicado al arte del queso y bistro francés. En una reseña de NYMag : “Si el queso es una religión, esta es la casa de adoración abundante en el centro de la ciudad a la que Baltazar asiste”. También hay pan artesanal, y si estás en la Bay Area, tal vez quieras echar un vistazo a The Mill en San Francisco, que es llamado la meca del pan artesanal; de acuerdo con Bon Appetit : “No es solo una panadería—es un estilo de vida”.

Y una definición de artesanal no solo está reservada para la comida, aunque encontrarás de todo, desde café artesanal a pepinillos artesanales. Si abres Etsy—un mercado de artesanías floreciente—encontrarás botas, joyería, bolsos, útiles y más, todo creado por personas que son completamente artesanos. Según The Economist , de acuerdo con Chad Dickerson, director ejecutivo de Etsy, Etsy está: “En una misión para “humanizar” el trabajo y el comercio” en un mundo donde la producción de artículos en masa algunas veces puede llevar a la baja calidad.

“La verdadera comida artesanal implica un entendimiento profundo del arte de hacer comida”. Junto a este entendimiento, existe un profundo amor por el arte, por las manualidades y por aquellos que comerán tus alimentos. Este es algo obvio en cada paso: la selección de ingredientes, el proceso cuidadoso, y la alegría de presentarlo a otros”. Si eso no es una receta para algo especial, no estamos seguras de qué lo sea.

Saber si es o no un producto de esta categoría es un reto

Así que si lo artesanal a menudo está asociado con productos especializados, hechos a mano y de lotes pequeños, ¿puede algo (comida, arte, manualidades) ser ambos, un negocio artesanal exitoso y creciente? Algunos argumentan que la respuesta es sí, aunque es un objetivo algo difícil. The Center for Urban Educaction about Sustainable Agriculture (CUESA), dice que cuando se trata de: “Un auténtico movimiento artesanal de alimentos– basado en el arte, comunidad, tradición e innovación… el crecimiento no es algo que se deba tomar a la ligera; es un baile delicado entre mantenerse fiel a los valores de una, mientras te adaptas a la nueva escala económica”.

Si estás buscando comprar artículos artesanales, uno de los retos más grandes es ser capaz de poder diferenciar a los verdaderos artesanos de los impostores, lo cual se resume en saber qué estás comprando. Haz preguntas sobre los productos o alimentos—de dónde vienen, de qué están y cómo están hechos, dónde obtuvieron su entrenamiento los productores… un verdadero artesano será transparente sobre sus productos y estará feliz de platicar su historia, su visión, su arte y su negocio.