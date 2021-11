Triste noticia en el mundo del espectáculo

Muere famoso actor por Parkinson a los 78 años de edad

Art LaFleur es recordado por películas como Cobra, con Sylvester Stallone, y Campo de los sueños, junto a Kevin Costner, entre otras ¡De luto! A través de redes sociales, se dio a conocer el deceso del actor Art LaFleur por Parkinson a los 78 años de edad. El histrión es recordado por películas como Cobra, con Sylvester Stallone, y Campo de los sueños, junto a Kevin Costner, entre otras, aunque tal vez su papel más icónico es en la cinta Nuestra pandilla (The sandlot), donde interpretó al beisbolista Babe Ruth. Fue su esposa, Shelley LaFleur, quien le dedicó unas emotivas palabras en su página de Facebook junto a una tierna imagen en la que aparece acompañada de su marido. Las condolencias no tardaron en hacerse presentes en esta publicación por parte de sus seguidores. Descanse en paz. El actor Art LaFleur murió por Parkinson “Este tipo… Después de una batalla de 10 años con el Parkinson, Art LaFleur, el amor de mi vida, falleció. Él trajo risas a tantas personas como Babe Ruth en The sandlot, El hada de los dientes en Santa Claus 2 y 3, y Chick Gandil en Campo de los sueños, por nombrar sólo algunos”, escribió la esposa del actor Art LaFleur. En este mismo mensaje, Shelley compartió que su marido “era un hombre generoso y desinteresado, algo que trasladó a su faceta de actor, pero lo más importante es lo que era para su familia y amigos.”. Nacido el 9 de septiembre de 1943 en Gary, Indiana, en los Estados Unidos, Art inició su carrera a finales de la década de los 70′.

Esposa de Art LaFleur destrozada por la muerte del actor Para concluir con su mensaje de despedida para el actor, la esposa de Art LaFleur compartió que cada lugar o set de filmación al que iban a visitarlo, el elenco y el equipo se presentaban con ella y sus hijos y les decían que el histrión hablaba de ellos con mucho amor y orgullo. “Nunca estuvo más feliz que el día en que esta foto fue tomada, cuando Glenda LaFleur , con quien estaba encantado tener como hija, unió a nuestra familia. Fui muy afortunada de haber tenido una relación de 43 años con un hombre que me apreciaba y al que adoraba. Art era más grande que la vida y significaba el mundo para nosotros”, finalizó Shelley LaFleur.

Una destacada trayectoria artística De acuerdo con información del portal Cinemanía, el actor Art LaFleur debutó en el telefilme El rescate de la isla de Gilligan en 1978. Un año después, formó parte de la serie Maverick, protagonizada por James Garner. Más adelante vendrían Juegos de guerra, Cobra, junto a Sylvester Stallone, Libertad para morir, con Jean-Claude Van Damme, Eternamente joven, con Mel Gibson y la precuela de Ace Ventura. Como se mencionó líneas arriba, sus papeles más recordados son en la cinta Campo de sueños, “drama que combinaba deporte con fantasía” y protagonizaba Kevin Costner en 1989, así como en la comedia de 1993, The Sandlot: Historia de un verano (conocida como Nuestra pandilla y donde interpretó al beisbolista Babe Ruth).

“Las leyendas nunca mueren” Luego de que se diera a conocer el sensible fallecimiento del actor Art LaFleur a consecuencia de la enfermedad de Parkinson, con la cual libraba una batalla desde hace 10 años, aficionados al beisbol y admiradores del séptimo arte recordaron su participación en la película The sandlot. En esta cinta, el histrión interpreta al beisbolista Babe Ruth, quien visita en sus sueños a uno de los pequeños protagonistas, que luego de recuperarse de la impresión, recibe consejos del que para muchos es considerado el mejor pelotero de todos los tiempos: “Recuerda chico: ¡Los héroes son recordados, pero las leyendas nunca mueren!” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Expresan sus condolencias tras la partida del actor Art LaFleur Art LaFleur apareció también en series como Los ángeles de Charlie, M.A.S.H. y El increíble Hulk, además de Cold Case, The Mentalist y Malcolm in the Middle. Luego de que su esposa compartiera la inesperada noticia de su fallecimiento, las condolencias no tardaron en hacerse presentes: “Mi corazón está roto por ti porque él siempre fue tan amable conmigo cuando lo vi, un alma tan genuina. Descansa en paz, Art”, “Lamento mucho su pérdida, mis oraciones y condolencias están para usted y su familia. Parece que un gigante gentil es un gran corazón. Que descanse en paz”, “Es muy triste escuchar esta noticia. Art hizo que todo fuera mejor cuando estaba en él”.

Muere actor tras complicaciones en cirugía a los 77 años de edad Justo cuando se había dado a conocer el sensible fallecimiento de Willie Garson, una de las figuras principales de Sex and the city, ahora se informa sobre la muerte del actor Tim Donnelly tras complicaciones en cirugía, a los 77 años de edad. Según reportes de The Sun, fue Dennis Donnelly, reconocido director de cine, quien compartió que su hermano falleció el viernes pasado en su hogar en Santa Fe, Nuevo México. “Es con profunda tristeza que anunciamos el repentino fallecimiento de nuestro amigo, Tim Donnelly, el 17 de septiembre. Tim, como saben, interpretó a Chet Kelly en el programa ‘Emergencias’ entre muchos otros roles durante su carrera como actor”. Le sobreviven su hija Ashley, dos nietos, su hermana Kathleen y su hermano Dennis.

¿Quién era el actor Tim Donnelly? El actor Tim Donnelly nació el 3 de septiembre de 1944 y es recordado por su personaje de bombero en ‘Emergencias’, donde participó de enero de 1972 hasta mayo de 1977. Su padre, Paul Donnelly, era vicepresidente de producción de Universal Pictures, y su madre, Eileen, era ama de casa e hija del actor Pat O’Malley. Tim hizo su debut en la pantalla cuando era adolescente en Baby Face Nelson (1957). También apareció en The Toolbox Murders (1978) y en episodios de Hawaii Five-O, Project U.F.O., Vega $ y The A-Team, todos dirigidos por su hermano. Las condolencias no tardaron en hacerse presentes.

Le dedican una emotiva despedida al actor El Museo de Bomberos del Condado de Los Ángeles, museo público dedicado a la historia del Departamento de Bomberos de esta localidad, a través de sus redes sociales, le dedicó un emotivo mensaje a Tim Donnelly, quien murió a los 77 años de edad tras complicaciones en cirugía. “Nosotros en el Museo de Bomberos tenemos el corazón roto, ya que estamos seguros de que todos ustedes también estarán con respecto a las siguientes noticias. Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento repentino de nuestro amigo Tim Donnelly, este fin de semana. Tim, como sabes, interpretó a Chet Kelly en el programa Emergencias!, entre muchos otros papeles durante su carrera como actor”.

Se despiden también de actor de Sex and the City El hijo del actor Willie Garson, Stanford en la serie Sex and the City, subió una serie de imágenes de su famoso padre, quien también participó en series como Star Trek: Voyager, Cheers, Special Unit 2 y Buddy The Vampire Slayer: “Te quiero mucho, papá”, expresó en redes sociales. “Descansa en paz y estoy muy contento de que hayas podido compartir todas tus aventuras conmigo y hayas podido lograr tanto. estoy orgulloso de ti. Siempre te amaré, pero creo que es hora de que te embarques en una aventura por tu cuenta”, dijo Nathen Garson tras la muerte de su padre.

Emotivas palabras para Willie Garson En otra parte de este mensaje dedicado a Willie Garson, quien también participaría en la secuela de Sex and the City, llamada And just like that, su hijo le dice que “tú siempre estarás conmigo”, además de que lo amaba más de lo que él nunca sabrá: “Me alegro de que puedas estar en paz ahora. Siempre fuiste la persona más dura, divertida e inteligente que he conocido. Me alegro de que me hayas compartido que eres amor. Nunca lo olvidaré ni lo perderé”. Una de las primeras personalidades en reaccionar a la muerte de Willie Garson, actor de Sex and the City, fue el también actor Mark Ruffalo, recordado por interpretar a Hulk en la saga de Los Vengadores: “Qué hermosa publicación, Nathen. Tu papá era un hombre encantador y talentoso. Enviándote a ti y a tu familia amor”.