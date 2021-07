“Para responder a este desastre y garantizar el estado de derecho en nuestra frontera sur, se necesita más personal”, escribió Abbott en una carta dirigida al mayor general Tracy R. Norris, general adjunto de la Guardia Nacional de Texas, informó The Associated Press.

Abbott señaló que la Guardia Nacional “asistirá” a la policía estatal en el arresto de migrantes bajo cargos estatales, aunque sin dar detalles, y no quedó claro el alcance del nuevo papel que desempeñará esa fuerza. La Guardia Nacional ha mantenido una presencia en la frontera sur durante años, pero se le ha asignado principalmente puestos de observación.

Los portavoces de Abbott y de la Guardia Nacional de Texas no respondieron a los mensajes enviados. Asimismo, los detractores del plan han manifestado antes preocupaciones de que los gobernadores utilicen a efectivos de la Guardia Nacional para que tengan un papel activo en actividades policiales.

Además de que no está claro cómo contribuirán los elementos de la Guardia Nacional de Texas en los arrestos, Abbott no señaló cuántos de ellos en el actual despliegue participarán en esas labores.

Los arrestos a cargo de policías estatales de Texas se han efectuado hasta ahora en el condado Val Verde, donde las autoridades locales afirman que se les ha indicado que únicamente los individuos que deambulen solos serían arrestados, no quienes vayan en familia. Los detenidos están recluidos en lo que era una prisión estatal vacía en Dilley, Texas, a unos 160 kilómetros (100 millas) al norte de la ciudad fronteriza de Laredo.

Abbott ha sido vago en otros anuncios relacionados con la seguridad fronteriza, incluidos sus planes para continuar la construcción del muro fronterizo de Trump, para los cuales no ha dado una fecha ni un costo total.

El juez de condado Lewis Owens, el principal funcionario electo en el condado de casi 50.000 habitantes, dijo que delitos como allanamiento de morada, robo y daño a la propiedad han aumentado en los últimos meses mientras continúa alto el número de personas que cruzan hacia territorio estadounidense. Los delitos violentos, dijo, no eran problema.

Robert Hurst, portavoz del Departamento de Justicia Penal de Texas. Afirmó que la instalación reconvertida tendrá capacidad para recluir a más de 950 personas.

Todos los arrestados hasta ahora son adultos que viajaban solos, según el fiscal del condado Val Verde, David Martinez, quien señaló que la semana pasada le indicaron que el número de migrantes arrestados podría aumentar a entre 100 y 200 por día. Estas cantidades, dijo, “podrían rebasar no sólo la capacidad de mi oficina, sino todo nuestro sistema muy rápidamente”, informó The Associated Press.