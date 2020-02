Autoridades de Sonoma, California, condenaron este miércoles el arresto de al menos tres migrantes por parte de las autoridades de inmigración en los alrededores del Tribunal Superior de este condado, reseñó la agencia Efe.

La fiscal de distrito de Sonoma, Jill Ravitch, la defensora pública Kathleen Pozzi y el abogado consejero Bruce Goldstein dijeron, en un comunicado publicado en redes sociales, que las acciones de los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) cerca o en los tribunales “niegan el acceso a la justicia”.

At least 3 arrested by ICE agents outside Sonoma County Superior Court https://t.co/UNcBYHTABp pic.twitter.com/On6yei0V3O

— KPIX 5 (@KPIXtv) February 19, 2020