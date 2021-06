Agresión sexual, encarcelamiento falso, robo repentino y varios delitos menores por agresión son los que enfrenta el polémico exintegrante de El Gordo y La Flaca”. El escándalo comenzó cuando el programa “Chisme No Like” comenzó a emitir serias acusaciones, relata el Miami Herald.

Fue la Oficina del Fiscal del Estado de Miami-Dade la encargada de presentar cargos más graves en dos de los tres casos que existen en su contra. El Miami Herald, intentó obtener comentarios del exproductor de “El Gordo y La Flaca”, pero no lo lograron.

Luego de esto, el programa de Univisión decidió dar por finalizada su relación laboral con Enrique Albis, pero los problemas no terminaron ahí. Lo anterior, debido a que se filtró un video en las redes donde se pueden ver a varias mujeres que aseguran fueron acosadas por el exproductor de ‘El Gordo y La Flaca’.

‘Dudaban’ de las acusaciones en contra del exproductor

Asimismo, las mujeres que fueron entrevistadas a las afueras de la estación aseguraron: “Todavía estamos esperando que muchas de ellas salgan al aire”. El video desató una fuerte polémica. En un principio, hubo quienes mostraron su apoyo a las mujeres: “Mejor tarde que nunca”, “ánimo, no desistan, estamos con ustedes”, “estoy en contra del abuso del poder de estos empresarios”, “Frustrante que las cadenas más grandes del mundo hispano en USA no den importancia a este caso tan serio”, se pudo leer.

Sin embargo, otros tuvieron algunas dudas: “No entiendo por qué hasta hoy ? Porque no en su momento? No lo comprendo”, “Hello tienen pintas de otra cosa y no de acosadas serán que son escort service ahora quieren sacar provecho después de tanto tiempos”, “Después del susto porque espera tanto tiempo e ir a la policía”, agregaron.