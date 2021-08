El homicida cargó el cuerpo cuando salió del hotel, pero al final arrestaron a la pareja

Un video de una cámara de vigilancia mostró a Daniel García cargando lo que parecía ser el cadáver de Domenic en las primeras horas de la mañana cuando la pareja salió del hotel, mencionó KDVR.

Cuando los funcionarios le preguntaron a Nickolle Aguilar por qué no denunció el abuso contra su hijo, ella contestó que estaba “demasiado ansiosa por tener una relación con un hombre”, se leyó en el documento judicial. También le contó a las autoridades que ella y Daniel García no reportaron la muerte de Domenic porque no querían perder la custodia de sus otros hijos. Ambos fueron arrestados en Miami, Florida, y se espera que sean extraditados a Texas.