Los oficiales contaron que el padre de los niños llamó a la policía alrededor del mediodía del jueves, después de llegar a casa para almorzar. Para ese momento, según las autoridades citadas en el reporte de The Sun, Courtney Williams ya le había confesado a su esposo que le “había hecho daño a los niños”.

El periódico The Sun reseñó que una madre identificada como Courtney Williams, de 25 años, acusada de ahogar a sus dos hijos en una bañera, hizo una confesión escalofriante a su esposo, y aunque la investigación está en las primeras fases, los agentes mencionaron que el crimen fue intencional.

“Ella estaba simplemente sin expresión alguna, sin lágrimas, sin nada”, comentó la vecina Charlene Smith al referirse a la joven madre que arrestaron los oficiales, según el reporte de The Sun. Otros vecinos contaron que la familia se había mudado al vecindario dos meses atrás y que parecía amistosa, pero reservada.

La madre a quien arrestaron y acusaron apareció esposada, vistiendo un pantalón deportivo rosado y sin zapatos en un video obtenido por ABC10 News, detalló el informe de The Sun. Los vecinos dijeron que estaban sorprendidos y perturbados por el arresto y las acusaciones contra ella.

Vecinos conmocionados luego de que arrestaron a la madre

También manifestaron que lamentaban no haber sido capaces de captar ninguna señal de alarma en esa familia, como por ejemplo no oír las risas de los niños. Por su parte, la vecina Krista Taraha dijo que su hijo solía jugar con Ronin y que ahora le preocupa decirle a su hijo por qué ya no pueden jugar.

“Mi hijo probablemente irá en bicicleta hasta allí y se sentará junto a su patio todas las mañanas, gritando por él (Ronin) como lo hace todos los días”, agregó Krista Taraha al ser entrevistada por ABC10 News. Por su parte, el medio Newsweek también reseñó el trágico caso y citó a una vecina llamada Heather Ronson, quien expresó a KCRA: “Me hubiera gustado que ella saliera y pidiera ayuda. Yo la habría ayudado. Habría hecho cualquier cosa para ayudarla”.