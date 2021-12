Arrestaron a estudiante armado por planear matanza en universidad

La universidad emite comunicado y anuncia ‘castigo’ para el estudiante

Según el periódico Click Orlando, tras la captura del jovencito, la Embry Riddle Aeronautical University emitió un comunicado donde expresó: “La seguridad de nuestros estudiantes, profesores, personal y comunidad es nuestra prioridad número 1. Hoy mismo, un estudiante de la Universidad Aeronáutica de Embry-Riddle ha sido detenido y se encuentra bajo custodia sin fianza. Nuestros oficiales de seguridad del campus están trabajando en estrecha colaboración con el Departamento de Policía de Daytona Beach”.

El mensaje agregó: “Estamos agradecidos con los agentes de la ley, que actuaron con rapidez e hicieron exactamente lo que están capacitados para hacer para mantener la seguridad de todos. La universidad notificó inmediatamente a toda la comunidad sobre la actividad policial. No fue necesario el cierre de la escuela. El estudiante fue traspasado y suspendido y no puede volver a nuestro campus. En aras de la precaución, se mantendrán los protocolos de seguridad en el campus. Pero, de nuevo, el campus de Embry-Riddle es seguro. Los reporteros sin escolta no pueden entrar en el campus en este momento”.