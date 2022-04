La policía de Sacramento anunció el lunes un arresto relacionado con el tiroteo que mató a seis personas e hirió a una docena más en el corazón de la capital de California cuando al menos dos tiradores dispararon más de 100 casquillos y las personas corrieron para salvar sus vidas, informó The Associated Press.

Hasta el momento, la Policía de Sacramento anunció que no habían cambios en torno a las personas que resultaron ser víctimas del terrorífico tiroteo que sacudió al centro de la ciudad. En la actualización, señalaron que son 12 víctimas sobrevivientes que obtuvieron heridas de bala; algunos, se encuentran en estado crítico y otros, estables. Pero, desafortunadamente se confirmó que 6 personas perdieron la vida.

¿Identificaron a las víctimas?

El arresto se produjo cuando las seis víctimas asesinadas fueron identificadas en el tiroteo que ocurrió el domingo alrededor de las 2 a.m., cuando los bares estaban cerrando y los clientes llenaban las calles cerca del Capitolio estatal, informó The Associated Press. El forense del condado de Sacramento, anunció que son tres mujeres y tres hombres, quienes perdieron la vida.

“El forense del condado de Sacramento identificó a las tres mujeres asesinadas como Johntaya Alexander, de 21 años; Melinda Davis, de 57 años; y Yamile Martinez-Andrade, de 21 años. Los tres hombres asesinados fueron Sergio Harris, de 38 años; Joshua Hoye-Lucchesi, de 32 años; y Devazia Turner, de 29 años.”, indicó The Associated Press.