¿Acusaciones falsas?

A través de redes sociales, el rapero informó a sus seguidores sobre la situación que estaba viviendo tras las acusaciones de la mujer -quien no fue identificada- y señaló que las autoridades lo habían arrestado, sin dejar que él pudiera defenderse. La situación se agravó cuando compartió un video en sus cuentas oficiales, diciendo que no es una persona agresiva.

“Tienen que dejar de jugar con mi nombre. Me arrestaron por acusaciones falsas. Me arrestaron incluso antes de que me interrogaran y sabía todo lo que [eso] estaba pasando, pero son acusaciones falsas. Todos los que me conocen saben que no estoy presionado por el sexo ni nada por el estilo. No soy una persona agresiva. Eso ni siquiera me queda bien, en absoluto… mi carácter. Yo y esa misma cosa ni siquiera pertenecen a la misma oración. Ni siquiera suena bien saliendo de mi boca.”, indicó en el video y recuperó XXL.