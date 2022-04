El rapero de Arkansas, Freddie Demarus Gladney, popularmente conocido como “Bankroll Freddie”, fue aprehendido por las autoridades después de ser detenido por conducir a exceso de velocidad y no tener el cinturón de seguridad cuando fue registrado. El joven cantante, de 27 años, ahora enfrenta graves cargos en su contra debido a que se encontró un arma de fuego y drogas en el vehículo.

El cantante, de 27 años, se encuentra bajo custodia policial después de haber sido aprehendido debido su forma de conducir y por no estar utilizando el cinturón de seguridad. Ahora, se enfrentará a las consecuencias de sus actos; en redes sociales, se viralizó el video de su detención y las imágenes que publicó la policía.

Arrestan rapero Bankroll Freddie: ¿Dónde fue arrestado?

En el reporte de las autoridades, se anunció que el cantante, de de 27 años, reconocido por su éxito de “Drip Like Dis” fue arrestado por la policía en Marion, Arkansas, alrededor de las 6:30 p.m., hora local. En el informe de la policía, destacan que el hombre venía conduciendo a una máxima no permitida en la zona y que al momento de su detención no portaba con el cinturón de seguridad que es obligatorio.

“La policía detuvo a Gladney por una infracción por exceso de velocidad alrededor de las 6:30 p.m., del jueves en la carretera interestatal 55 en dirección sur en el condado de Crittenden.”, informó el portavoz de la policía estatal, Bill Sadler y compartió Arkansas Online. Las fotografías del arresto del cantante se han viralizado en redes sociales. Archivado como: Arrestan rapero Bankroll Freddie