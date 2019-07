Página

Un pastor de una congregación cristiana fue detenido por las autoridades de Florida en posesión de más de 500 imágenes de pornografía infantil en su computadora personal, informaron este jueves medios locales.

Charles Andrews, de 66 años, fue arrestado en su domicilio de la localidad de Englewood, en el oeste de Florida, por efectivos de la Oficina del Alguacil del Condado Sarasota tras descubrir que desde una dirección IP relacionada con la vivienda se habían descargado unas 70 imágenes de pornografía infantil.

En el cateo realizado en la casa donde vive el detenido, los agentes descubrieron más de 500 imágenes pornográficas de menores, entre ellas “al menos 50 que muestran agresiones sexuales a un niño”, de acuerdo con un comunicado de la dependencia policial.

Andrews se mantiene arrestado sin derecho a fianza desde la noche del martes y afronta 500 cargos por posesión de pornografía infantil y otros tres por incumplir su obligación de registrarse como delincuente sexual.

El detenido, un predicador en la localidad de Osprey, cercana a Englewood, había sido condenado por abuso sexual en 2006 en Alabama.

“Durante la investigación, los detectives descubrieron que Andrews accedió a las imágenes con dos direcciones de correo electrónico y una cuenta de redes sociales, ninguno de los cuales se informó al Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida”, señala el comunicado.

“Estoy absolutamente sorprendida. Me horroriza”, dijo Marsha Bruner a My Sun Coast, una mujer que vive al otro lado de la calle de la Iglesia de Cristo de Osprey.

“Si no puedes ir, si no puedes confiar en el pastor del barrio de una pequeña ciudad, ¿en quién puedes confiar?”, Bruner se preguntó. “¿En quién pueden confiar los niños? No lo sé, me enferma”.

