La declaración oficial de las autoridades indica lo siguiente, de que la patrulla de carreteras de Carolina del Sur le dijo a The Sun el martes: “El 8 de febrero, una camioneta Ford 2011 viajaba hacia el norte cuando entró en una carretera privada y chocó contra un edificio”.

Quien fuera concursante de American Idol, Caleb Kennedy, fue arrestado por DIU tras “choque de auto contra edificio y matar a persona dentro”, de acuerdo a información publicada por el portal de noticias de The Sun , quien narró cómo sucedieron los hechos en el lamentable accidente que terminó en tragedia para el joven cantante del famoso programa de televisión.

Ante esta imagen, Anita Guy, justificó que las imágenes eran de hace mucho tiempo, de cuando su hijo tenía 12 años, tras esto el cantante les dijo a sus seguidores en las redes sociales que el video “mostraba acciones que no estaban destinadas a tomarse de esa manera”. Archivado como: American Idol Caleb Kennedy

Caleb estaba quedó entre los últimos cinco en el popular programa, presentado por Ryan Seacrest, antes de su abrupta salida. Pero tuvo que disculparse y a través de Instagram dijo est: “Hola, esto va a ser una sorpresa, pero ya no estaré en American Idol. “Hubo un video que apareció en Internet y mostraba acciones que no debían tomarse de esa manera”.

Luego reaccionó y dijo lo siguiente: “En Idol, ese no fui yo”, reveló. “Ese mundo es tan diferente. Ahora que estoy en casa, trato de ser yo mismo, pero también tengo miedo de que alguien me grabe en video cuando voy a la Academia o Wal-Mart”.

American Idol Caleb Kennedy: ¿PORQUÉ LO HIZO?

Sin embargo su explicación fue más allá para poder zafarse de la crítica de la sociedad: “Yo era más joven y no pensaba en las acciones, pero eso no es una excusa. Quiero pedir perdón a todos mis fans y a todos los que he defraudado.

Me tomaré un poco de tiempo fuera de las redes sociales para mejorar, pero al decir eso, sé que esto ha lastimado y decepcionado a mucha gente y ha hecho que la gente me pierda el respeto. ¡Lo siento mucho! ¡Rezo para que algún día pueda recuperar su confianza en quien soy y tener su respeto! Gracias por apoyarme.”