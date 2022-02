La pareja compareció ante el juez de circuito Charles Burton, donde su caso está siendo manejado por abuso infantil y encerrar a un menor de edad. Hasta el momento, se estableció que la pareja deberá pagar una fianza de $25,000 dólares cada uno en la Cárcel del Condado de Palm Beach, señaló The Sun. Archivado como: Arrestan padres adoptivos abuso

Las autoridades, anunciaron que Timothy y Tracy Ferriter, están siendo acusados por cargos de abuso infantil después de que se descubriera que la pareja obligó al menor a estar en una caja por más de 18 horas encerrado. Ese no fue el único acto violento, que realizaron en contra del menor que adoptaron; según contaron las autoridades, el menor pasó por está situación alrededor de cinco años.

Arrestan padres adoptivos abuso: ¿Por qué actos están siendo acusados?

Las autoridades, mencionaron que el menor de edad no solo había sido encerrado en una caja, también comía las sobras que dejaba la familia, dormía en un lugar maltrecho, no tenía derecho de ir a otro lugar que no fuera la escuela y debía hacer del baño en un balde. Además, todo el tiempo debía ser monitoreado por diversas cámaras de seguridad que fueron colocadas en el cuarto.

De acuerdo con la información de las autoridades, al menor de edad lo mantenían en dicho lugar desde el 2017. En redes sociales, la pareja aparecía con sus hijos sonriendo y posteando imágenes donde demostraban la ‘gran unión familiar’ que tenían; hasta el momento, no se identificó al menor de edad y no se conoce el futuro de los demás hijos de la pareja. Archivado como: Arrestan padres adoptivos abuso