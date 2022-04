Ella dice que la tienda ya estaba en proceso de renovar sus vestidores cuando ocurrió el incidente. “Irónicamente, a principios de este año y finales del año pasado, comenzamos a modernizar todas nuestras tiendas que incluían techos desplegables para que la parte superior de la puerta coincidiera con el techo para que esto no sucediera”, explica. Johnson. Archivado como: Arrestan hombre grabar niñas

Proponen una solución para evitar estos problemas

Incluso el Dr. Yaro García, coordinador clínico del Departamento de Consejería de FGCU, dice que los padres siempre deben hablar con los niños sobre cómo mantenerse seguros en los espacios públicos y cómo la tecnología juega un papel. Para evitar este tipo de problemas.

"Conversaciones como: si una persona que no conoces te está apuntando con un teléfono, eso no es normal, no está bien. Debe cuestionar eso y debe acudir a mí de inmediato", dice el Dr., sobre cómo los padres deberían discutirlo. En la destaca las conversaciones con los menores.