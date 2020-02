Un hombre buscado por un asesinato de 2004 en México fue arrestado en los Cayos de Florida cuando se presentó a trabajar en un club de este rosario de islas en el extremo sur de Florida, informaron medios locales.

Edgar Delgado Muñoz, de 42 años, fue detenido por las autoridades del condado Monroe cuando se presentó a trabajar en el Ocean Reef Club, en Cayo Largo.

Adam Linhardt, portavoz de la Oficina del Alguacil del condado de Monroe, detalló que el hombre fue detenido porque intentó entrar sin permiso al club.

Las autoridades entonces se percataron que Delgado Muñoz estaba en la lista de Interpol (la Policía Internacional), por un asesinato ocurrido en 2004 en el estado mexicano de Coahuila.

La oficina del alguacil no detalló a los medios el nombre de la víctima ni cómo ocurrió el crimen, como tampoco la nacionalidad de Delgado Muñoz ni el trabajo que iba a hacer en el club.

Las autoridades de Monroe entregaron a Delgado Muñoz, que vivía en Homestead, al sur de Miami, a agentes de la oficina de Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

A Homestead man’s past caught up with him Thursday morning when he reported for work at a high-end — and high-security — resort in the Florida Keys. https://t.co/zAL48cr1AK

— Miami Herald (@MiamiHerald) February 6, 2020