Atrapan a presunto feminicida serial y caníbal en México

El sujeto de 72 años confesó que ponía sal a sus victimas para conservar los cuerpos

Las indagatorias fueron iniciadas por agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México tras denuncias anónimas

Arrestan a Andrés Mendoza, feminicida serial. En México un presunto feminicida serial y caníbal fue arrestado en su domicilio de Lomas de San Miguel, en Atizapán, donde el hombre tenía enterrados los restos de varias mujeres. Incluso fueron localizados algunos cuerpos en su habitación que según el sujeto utilizaba sal para conservarlos, de acuerdo con reportes de Agencia Reforma.

El sujeto detenido fue identificado como Andrés Mendoza, de 72 años de edad, quien cuenta con un pasado interesante, ya que fue presidente del Consejo de Participación Ciudadana en Atizapán en el año del 2015, ese año recibió la donación de un inmueble para eventos políticos, por el entonces Gobierno de la panista Ana María Balderas Trejo.

Detienen a presunto asesino serial

A través de la cuenta de Twitter del periodista Carlos Jiménez, se compartió la noticia sobre la detención del asesino serial, donde confirma que a sus victimas las conservaba con sal: “Las conservaba con sal. Andrés Mendoza confesó que rociaba sal a los cuerpos de sus víctimas para conservarlos. La @FiscaliaEdomex halló así paquetes en su casa. Sospechan que ahí asesinó y seccionó, mínimo, 15 personas, la mayoría, mujeres”, escribió en su tuit.

“Y cuantos psicópatas andan bien campantes por ahí, que miedo, ya no se puede confiar en nadie”, “Se haga lo que se haga nunca habrá justicia. Si lo matan no habrá justicia, si lo descuartizan no habrá justicia, si se pudre en la cárcel no habrá justicia. Esta vez perdemos todos. Nos enseña a estar más alertas y a las autoridades no darle carpetazo a las desapariciones”, comentaron personas en la publicación.