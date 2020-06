Arrestan a 52 manifestantes y extienden toque de queda en Atlanta

El Departamento de Policía de Atlanta dijo que apresaron a 52 de los manifestantes que se dieron cita a las protestas realizadas este martes en la noche en la zona central de la ciudad, donde fue extendido el toque de queda por cinco días más, según la cuenta oficial en twitter del Gobierno municipal.

City of Atlanta curfew continues at 9:00 p.m. tonight and Thursday night. An 8:00 p.m. to sunrise curfew is effective Friday (6/5), Saturday (6/6) & Sunday (6/7). Exceptions apply to people seeking medical help, working, first responders & homeless. Call @ATL311 for details. pic.twitter.com/RZifP9dFOQ

Luego de cinco días consecutivos de protestas por la muerte de George Floyd, lo que no parece llegar a su fin, el caos en la vía pública de la zona metropolitana de Atlanta no solo ha afectado a los protestantes, a los negocios comerciales, al cuerpo de policías sino a periodistas que se desplazan en busca de información actualizada.

Tal es el caso de Mario Guevara, reportero de MundoHispánico, quien fue alcanzado por una bala de goma y tuvo problemas respiratorios por minutos luego de inhalar el gas lacrimógeno que fue esparcido en los alrededores, mientras cubría las incidencias para mantener informada a toda la audiencia de este medio.

La policía de Atlanta también manifestó que una de las tiendas de Footlocker en el área donde se están llevando a cabo estas protestas fue asaltada y parte de los calzados que de allí extrajeron pudieron verse horas más tarde repartidos por las calles.

“Even as mayor, I know what every other parent to a black boy in America knows: My son is simply who he is, a young black man.” – Mayor @KeishaBottoms https://t.co/QwiLsyChTE

Pese a que el pasado sábado la alcaldesa, Keisha Lance Bottoms, emitiera toque de queda en toda la ciudad, los manifestantes han continuado alzando su voz en protesta por la muerte de George Floyd y exigiendo a la vez “que todos somos iguales” sin importar el color de piel.

Esta situación motivó a los uniformados del departamento policial de la ciudad, próximo a las 9 de la noche, a movilizar a las personas que se encontraban allí y esparcir gases lacrimógenos para que se marcharan y no violentaran el toque de queda.

Según el sargento John Chafee, portavoz del Departamento de Policía de Atlanta, el pasado lunes se realizaron 95 arrestos, de los cuales 52 se produjeron minutos antes de iniciar el toque de queda.

The Atlanta Police Department has made 298 arrests related to the protests since Friday, May 29, 2020.

Here is a breakdown of arrests by day:

Friday – 77

Saturday – 157

Sunday – 64

Total – 298

Additional updates on arrest information will be provided throughout the week. pic.twitter.com/uLqGkxyjcE

— Atlanta Police Department (@Atlanta_Police) June 1, 2020