Enrique Albis Masot es arrestado en Miami

El ex productor de El Gordo y la Flaca estaba denunciado por agresión sexual y detención ilegal

La cadena Univisión está envuelta en tremendo escándalo

Una investigación de años, con testigos y audios comprometedores, arrojó el programa de YouTube Chisme no Like, en donde evidenciaron al ex productor y guionista de El Gordo y la Flaca, Enrique Albis Masot por comportamiento inapropiado con más de 17 mujeres que colaboraban para la empresa Univisión.

Ahora, a través de la agencia EFE, se informó que el ex productor Enrique Albis Masot fue arrestado en Miami tras acusaciones en su contra por agresión sexual y detención ilegal, tras utilizar su alto mando en Univisión para aprovecharse de diversas mujeres, a quienes acosó, según lo informado por la Fiscalía Estatal del condado de Miami-Dade.

Enrique Albis Masot ex productor de El Gordo y la Flaca fue arrestado

El hombre de 53 años enfrentará a la justicia tras la denuncia de una supuesta víctima, caso que fue investigado por la Policía de Doral, aledaña a Miami, pues Enrique Albis Masot habría incurrido en acoso sexual, robo y otros cargos que fueron citados por la agencia EFE.

Enrique Albis Masot, ex productor de El Gordo y la Flaca, duró varias años en Univisión con un puesto importante como ejecutivo, mismo que utilizaba para atraer a sus víctimas, a quienes las contactaba para decirles que las tenía que ver en persona con el objetivo de hacerles ‘pruebas’.