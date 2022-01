Las dos empleadas fueron identificadas como Rudie Megan Maldonado, de 29 años, y Felicia Ann Ferra, de 50, quienes trabajaban en la sucursal de Kiddie Academy ubicada en Rancho Cucamonga, California. Ambas fueron fichadas como sospechosas de maltrato infantil y conspiración, reportó el diario The Sun el domingo 16 de enero.

De acuerdo con el reporte de The Sun publicado el 16 de enero, los agentes que investigan el caso de maltrato infantil determinaron que las dos empleadas de la guardería intentaron ocultar las lesiones del pequeño y supuestamente descuidaron su bienestar.

Según el informe de The Sun, algunos de los padres con los que habló el medio KCAL contaron que sacaron a sus hijos de esa guardería después de presenciar actos cuestionables del personal, incluyendo a una maestra que presuntamente arrastró a una niña por la pierna.

Varios padres que deseaban permanecer en el anonimato hablaron con KCAL sobre cómo la noticia de que la guardería está siendo investigada por las presuntas acciones de dos de sus empleadas no ha sido una sorpresa para ellos, ya que han observado supuestos maltratos en el pasado.

La persona quien presenció ese incidente en particular mencionó que tenía miedo de colocar la denuncia debido a su condición de inmigrante indocumentado, por lo que habría optado por guardar silencio. Tras el incidente, Kiddie Academy Domestic Franchising emitió una declaración en respuesta a las acusaciones en su guardería de Rancho Cucamonga, y enfatizó que la compañía está cooperando con la investigación.

¿Qué pasará con las empleadas de la guardería?

El mensaje de Kiddie Academy Domestic Franchising agregó: “Como organización, no hay nada más importante que crear entornos en los que florezca el desarrollo intelectual, emocional y físico de los niños. Seguimos comprometidos con garantizar que todos los franquiciados mantengan nuestros estándares de clase mundial”.

Rudie Megan Maldonado y Felicia Ann Ferra, las dos empleadas de la guardería acusadas de maltrato infantil, ya han sido puestas en libertad tras pagar una fianza cuyo monto no precisaron The Sun ni KCAL, y aún no se ha fijado una fecha de audiencia.