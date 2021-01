Arrestan a ‘Baked Alaska’ tras transmitir disturbios desde el Capitolio

Tim Gionet es conocido en internet como “Baked Alaska”

Más de 15 mil personas sintonizaron el ataque al Capitolio desde el interior

El nacionalista blanco Tim Gionet, conocido en Internet como “Baked Alaska”, fue arrestado por autoridades federales tras irrumpir en el Capitolio y transmitir desde el interior durante el ataque.

Gionet, un participante notorio en la marcha “Unite the Right” en Charlottesville, transmitió un live desde las oficinas del Congreso, informó The Associated Press.

El reconocido hombre fue documentando alegremente la irrupción para más de 15 mil espectadores en la plataforma de streaming Dlive. El servicio, enfocado para jugadores de videojuegos, se ha convertido en una herramienta para nacionalistas blancos debido a su carente modulación de contenido, según AP.

“Baked Alaska”

“Baked Alaska” fue arrestado por el FBI debido a su participación en el ataque ocurrido en el Capitolio de Estados Unidos, de acuerdo con un funcionario que habló bajo anonimato para The Associated Press. Gionet fue detenido en Houston el sábado, según el funcionario, que no estaba autorizado a discutir el asunto.

Miles de partidarios del presidente Donald Trump irrumpieron en el Capitolio el seis de enero cuando el Congreso se reunía para votar y confirmar la victoria electoral de Joe Biden, y al menos cinco personas murieron en el caos.

Transmisión por internet de la irrupción en el Capitolio

De acuerdo con un documento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Tim Gionet enfrenta cargos de conducta violenta y desordenada en los terrenos del Capitolio y de ingresar a un edificio restringido sin autoridad legal.

Según AP, “Baked Alaska” transmitió en vivo durante algunos minutos desde el interior del Capitolio y se podían escuchar frases como: “Me quedo”, “1776 bebé, “No los dejaré, chicos, no se preocupen”.