Cuando la declarante, no identificada, llegó al apartamento de Victoria Hidalgo encontró una bala alojada en la puerta principal y se dio cuenta de que el vehículo que ambas compartían no estaba en la entrada, por lo que se preocupó por la escena que estaba presenciando.

Citando a las autoridades, el diario New York Post reseñó el jueves 2 de diciembre que Victoria Hidalgo, una madre de Florida, fue detenida después de que supuestamente disparara un arma en la puerta de su casa y dejara a su bebé solo en su cuna mientras ella salía a un bar en la noche de Acción de Gracias.

“No hay excusa para dejar a un bebé solo en una casa, ni hay una buena explicación para el disparo del arma de fuego”, expresó el sheriff del condado de Charlotte, Bill Prummell, en un comunicado de prensa citado por el New York Post y el viernes 3 de diciembre por el Daily Mail.

El acompañante Sampson le dijo a la policía que no sabía quién era Victoria Hidalgo ya que acababa de conocerla en el pub irlandés Paddy Wagon. Agregó que ella iba a tratar de conducir a casa en estado de embriaguez y que él solo estaba tratando de llevarla a la residencia de ella de manera segura. Acotó que él no tenía conocimiento de la situación que ocurría en la casa de la madre de Florida.

