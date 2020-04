Autoridades de Estados Unidos atraparon a Speedy Gonzalez, un presunto ladrón de cheques con el mismo nombre que el ratón más rápido de México.

Después de meses de estar prófugo, un hombre acusado de robar cheques y cuyo nombre legal es Speedy Gonzalez, fue arrestado en el estado Georgia.

El hombre de 35 años originario de Buford, que tiene el mismo nombre que el veloz ratón de las caricaturas, fue detenido el sábado en un semáforo en el condado Gwinnett, informaron las autoridades.

Sin embargo, según AJC, Speedy Gonzalez fue localizado en un hotel Embassy Suites en la mencionada área.

De acuerdo con la agencia de noticias AP, las autoridades comenzaron a buscarlo después de que otra víctima reportó en enero que varios cheques fueron robados de su buzón en Suwanee, informó en un comunicado la policía del condado Gwinnett.

La policía determinó que Speedy Gonzalez fue quien se robó los cheques, luego fue a una ferretería Home Depot para comprar más de 3,000 dólares en mercancía con los documentos antes de regresar los artículos a cambio de efectivo, señalaron funcionarios.

La policía identificó en marzo a Speedy Gonzalez como el sospechoso, pero logró eludir a las autoridades otro mes, y los investigadores dijeron que incluso apareció en Tennessee antes de ser capturado este fin de semana.

Speedy Gonzalez fue encarcelado con cargos de falsificación, robo de identidad y robo por engaño. También tiene órdenes de arresto pendientes en otro condado de Georgia y en Alabama por cargos similares, reportó la prensa. Se desconoce si tiene un abogado que comente sobre su situación judicial.

AJC detalló que Speedy González ha pasado casi cuatro años en prisión desde 2004, según los registros del Departamento de Correcciones de Georgia. Sus condenas anteriores estuvieron fuera del condado de Hall y consisten en cargos de posesión de metanfetamina y otros cargos relacionados con drogas, según muestran los registros policiales.

'SPEEDY GONZALEZ' | After months on the run, a mail fraud suspect who lived up to his legal name, Speedy Gonzalez, has been arrested in Georgiahttps://t.co/vpu2zPkzvQ

— FOX Baltimore (@FOXBaltimore) April 28, 2020