Policía arrestó a Raúl Mata por el asesinato de su hijastra.

El sospechoso habría matado a la adolescente por rechazar sus insinuaciones sexuales.

El hombre creyó que había logrado salirse con la suya, pero ahora terminó tras las rejas.

No escapó de su trágico pasado. Tras degollar a su hijastra hace 16 años por rechazar sus insinuaciones sexuales, Raúl Mata fue arrestado.

El diario The Sun reseñó este sábado que un hombre identificado como Raúl Mata, de 44 años, supuestamente fue quien cortó la garganta de su hijastra de 16 años después de que ella rechazara sus insinuaciones sexuales inapropiadas.

Raúl Mata fue arrestado esta semana en California después de que la evidencia de ADN del cuerpo de la adolescente Dilcia Mejía coincidiera con él, lo que finalmente puso fin a la investigación del ‘cold case’ (crimen sin resolver) de hace 16 años.

Según relató The Sun, oficiales del Departamento de Policía de Miami-Dade, en Florida, acudieron a una casa móvil que Raúl Mata compartía con Mejía y su madre Delcia Oliva luego de que él mismo llamara al 911 e informara que la joven no tenía signos vitales el 17 de septiembre de 2004, indicó la policía en un comunicado de prensa emitido este lunes.

“Necesitamos que venga alguien. Mi hija, mi hija. Alguien mató a mi hija”, exclamó Raúl Mata en aquella llamada telefónica, contó el diario CBS Miami.

En aquel entonces, el propio Raúl Mata dirigió a los policías hacia el cuerpo sin vida de la adolescente, donde los investigadores también observaron que la joven tenía rasguños y hematomas en los antebrazos y bíceps.

No se realizaron arrestos en aquel entonces y las pruebas de ADN utilizadas para comparar las muestras encontradas debajo de las uñas de Mejía no estaban disponibles en el momento del asesinato hace 16 años, contó The Sun.

La muerte de Mejía sacudió a la comunidad de Miami y, en 2015, WFOR-TV citó a un detective quien dijo que Raúl Mata era un sospechoso, pero fue interrogado extensamente y negó que él hubiese causado la muerte de la adolescente.

Raúl Mata y Oliva se separaron más tarde y él se mudó a una ciudad a 70 millas al sur de San Francisco, donde la policía dijo que comenzó una nueva vida con una nueva esposa con la que tenía un hijo.