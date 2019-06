Página

Un nuevo escándalo sacude el fútbol mundial.

Platini fue detenido por presuntas irregularidades en la elección de la sede del Mundial de 2022.

El exastro francés se encuentra retenido en París.

El expresidente de la UEFA Michel Platini fue detenido en relación con la concesión del Mundial de 2022 a Qatar, dijo un funcionario judicial este martes.

Confirmando un reporte publicado en internet por Mediapart, el funcionario señaló que Platini fue arrestado el martes dentro de una pesquisa sobre la designación de la sede de la Copa Mundial. La fuente habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a discutir una investigación en marcha.

Platini, exastro del fútbol francés, estaba retenido en la Oficina Anticorrupción de la policía judicial a las afueras de París.

❗️ DETUVIERON A MICHEL PLATINI

🔍 La oficina del Fiscal Nacional de Finanzas lo acusa de "actos de soborno activo y pasivo" en el marco de la elección de Qatar como sede para el Mundial 2022

Las autoridades detuvieron también el martes a Sophie Dion, que fungió como asesora de deportes de Nicolas Sarkozy durante su presidencia, para ser interrogada, agregó el funcionario. Claude Gueant, exsecretario general del Elíseo con Sarkozy, también fue interrogado dentro de la investigación, pero no fue arrestado.

La fiscalía francesa ha estado revisando el proceso de adjudicación de los Mundiales de 2018 y 2022 y antes interrogó al expresidente de la FIFA Joseph Blatter. La fiscalía financiera estatal abrió una investigación por posible corrupción privada, asociación para delinquir, tráfico de influencias y por beneficiarse de ese tráfico de influencias en relación a los torneos de 2018 y 2022, concedidos a Rusia y Qatar, respectivamente.

El abogado y asesor de Platini, que también fue vicepresidente de la FIFA, no respondió de inmediato a los mensajes de The Associated Pres pidiendo comentarios.

Por su parte, el ente rector del fútbol mundial calificó de “preocupante” el arresto de su exdirectivo.

En un comunicado, la FIFA dijo que “reitera su total compromiso para cooperar con las autoridades de cualquier país del mundo en el que haya investigaciones en relación con actividades futbolísticas”.