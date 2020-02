Un hombre fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Oregon momentos después de dejar a sus hijos en el autobús escolar, informaron las autoridades.

El 19 de febrero el hombre de origen hispano identificado como Tomás Galván Rodríguez dejó a sus hijos en la parada de autobús, dijeron funcionarios del distrito escolar Tigard-Tualatin, donde los hijos están inscritos, reseñó The Associated Press.

No quedaba claro si los niños fueron testigos del arresto, reportó el diario The Oregonian/OregonianLive.

“El padre de dos de nuestros estudiantes los acompañó al autobús escolar, los niños se subieron al autobús escolar y ICE vino y arrestó al hombre”, dijo el lunes Jill Zurschmeide, directora de la junta escolar, según el Portland Tribune.

Father drops two kids off at bus stop then gets arrested by ICE, Oregon officials say https://t.co/SDxPm3Z6cI

— The Sacramento Bee (@sacbee_news) February 27, 2020