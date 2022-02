De acuerdo con el reporte, la niña Mercedez Losoya fue llevada a la sala de urgencias de un hospital el 5 de febrero de 2022 después de que no mostrase un buen desempeño en sus signos vitales. Tras evaluarla, los médicos y las enfermeras observaron lesiones visibles en todo el cuerpo de la pequeña, quien murió posteriormente en el centro de salud.

El lado paterno de la familia contó a ese medio que los Servicios de Protección Infantil llamaron el miércoles 9 de febrero diciendo que la tragedia se produjo cuando Mercedes y su hermana estaban al cuidado de su madre. “Es triste decirlo, pero automáticamente supimos que era algo con Mercedes. (Su madre) tenía mucha rabia hacia Mercedes. No sé por qué, pero favorecía (a la hermana) y lo vi desde el principio”, agregó Emily Losoya.

Katrina Mendoza admitió que no sentía un “vínculo” con su hija

Desde que la familia Losoya puede recordar, la pequeña siempre tenía lesiones en su cuerpo, aseguraron los parientes a Kens-TV. “Hematomas, moretones, por toda su cara, en los brazos y en todo”, comentó la abuela paterna de Mercedes, Vanessa Losoya, quien añadió que una vez Mercedes se tuvo que cortar el cabello y hacerse un flequillo para cubrir los moretones de la frente.

Mencionó que el maltrato y el abandono empezaron a las pocas semanas de haber nacido Mercedes. “Tenía semanas de vida. Dijeron que no había tomado el biberón en dos o tres días. Ella misma (Katrina Mendoza) me dijo: ‘No tengo un vínculo con Mercedes. No puedo establecer un vínculo con ella'”.