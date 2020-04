Inmigrantes presos por manejar borrachos en plena crisis de coronavirus.

Policía asegura que los atrapó infraganti violando la ley.

Tras cometer esa falta, los imputados quedaron expuestos ser deportados.

Arrestan a inmigrantes por manejar borrachos en plena crisis por coronavirus. Las autoridades del condado de Gwinnett (Georgia) no salen de su asombro al saber que ni siquiera en plena crisis de coronavirus nunca faltan los conductores irresponsables.

Tan solo este fin de semana, la policía de esa localidad capturó a por lo menos una docena de personas que ibas tras el volante bajo los efectos del alcohol.

Entre los detenidos se encuentra Dawi Romero Barrientos, un ciudadano de ascendencia cubana que en febrero pasado lo habían detenido por DUI (conducir intoxicado).

Ayer lo volvieron a apresar, pero lo acusaron de no reportar un accidente en el cual se vio involucrado.

Pero hubo otro inmigrante al que le fue peor. Se trata de un hombre chino de 40 años que detuvo repentinamente la marcha de su carro en plena calle.

Su mala maniobra hizo que otro automovilista se estrellara atrás de él, y cuando llegó la policía para tomar el reporte, se dio cuenta de que no estaba en condiciones para manejar.

En un video que fue enviado en exclusiva a MundoHispánico por uno de nuestros seguidores en las redes sociales, se aprecia cómo los uniformados le hicieron las pruebas respectivas a Luong Minh.

Evidentemente el conductor asiático no superó ninguno de los exámenes. De hecho, hubo un instante cuando caminaba en línea recta que casi se caía.

Su estado no le permitía permanecer estable, por lo que fue arrestado en el acto y trasladado a la cárcel de la localidad, donde le impusieron una fianza de más de 2 mil dólares.

El resto de las personas que cayeron presas por lo mismo tuvieron una suerte similar, con excepción de los que eran indocumentados, pues a ellos en la prisión les pusieron una retención (hold) de ICE, por lo que ahora están en riesgo de ser deportados.

MundoHispánico is America’s #1 Independently Owned Spanish-Language Digital Media Company.

From its start in Atlanta, Ga. in 1979, Mundo Hispano Digital Network’s MundoHispánico.com has quickly grown from the most-read Spanish language weekly newspaper in the Southeast to one of the largest Spanish-language news and information websites in the U.S. In addition to breaking news, MundoHispanico.com’s lifestyle verticals deliver exclusive content on passion topics, such as Entertainment, Food, Automotive, and Sports.

MundoHispánico engages 8 million Facebook followers across this portfolio with up-to-the-minute news and live video coverage of major events.

El reportero Mario Guevara es origen salvadoreño y cubre hechos policiales y temas sobre inmigración para Mundo Hispánico. Pertenece a la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos.

Archivado como: Arrestan a inmigrantes por manejar borrachos en plena crisis por coronavirus.