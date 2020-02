El sospechoso de haber asesinado estilo ejecución a tres hispanos cuyos cuerpos fueron dejados sobre un tumba en un cementerio del sur de California fue arrestado en la ciudad de Cheyenne, Wyoming, informaron este jueves autoridades locales a través de un comunicado.

José Luis Torres García, de 33 años de edad, fue detenido en una parada de control de tránsito manejando un vehículo que ya era buscado por las autoridades, informó en una conferencia de prensa el Departamento del Alguacil del Condado de Riverside, encargado de investigar el caso, reseñó la agencia Efe.

La Patrulla de Carreteras de Wyoming se detuvo y arrestó a García después de ver un GMC Yukón en la Interestatal 80 al este de Cheyenne, aseguró Jeremy Beck, sargento portavoz de la patrulla.

Las autoridades de Riverside habían pedido ayuda anteriormente a la policía y al público que buscaran al auto GMC Yukón, reseñó The Associated Press.

#BREAKING: Jose Luis Torres Garcia, 33, has been arrested in Wyoming in connection with a triple murder in a Perris cemetery. Also found in his vehicle was 15 pounds of marijuana. https://t.co/kT26XKWd41

— CBS Los Angeles (@CBSLA) February 27, 2020