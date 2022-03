Arrestan a Ezra Miller, actor de ‘Flash’ por acoso y alterar el orden público

El actor de ‘Las Ventajas de Ser Invisible’ fue arrestado por la madrugada

Ezra Miller tendrá que pagar una costosa fianza para salir libre

Lo acusaron de agresión, alterar el orden público y acoso.

Arrestan a Ezra Miller: Ezra Miller, el actor quién encarnará a ‘Flash’ próximamente, fue arrestado en un bar de Hawái luego de incumplir varias normas. El actor inglés de 29 años, a su corta edad, ya ha logrado consolidarse como un muy buen actor, pues es reconocido por hacer papeles muy variables.

“Las Ventajas de ser Invisible”, “Tenemos que Hablar de Kevin”, “Fantastic Beasts and Where to Find Them 3”. Además, apareció en programas de televisión como “Madame Bovary”, “The Stand”, “Californication”, entre otros. El actor fue arrestado por acoso y dio bastante de que hablar.

Arrestan a Ezra Miller: Acoso y alteración del orden público en Hawái.

De acuerdo a un informe del Departamento de Policía de Hawái, Miller, de 29 años, gritó obscenidades y arrebató el micrófono a una mujer en un bar de la ciudad de Hilo. Según informes de Agencia Reforma, el protagonista de la próxima película The Flash también se arrojó sobre un hombre de 32 años que jugaba a los dardos, por ello, fue inculpado por acoso.

“Poco después de la medianoche del lunes 28 de marzo de 2022, un hombre de 29 años que visitaba Vermont fue arrestado y acusado de alteración del orden público y acoso después de un incidente en un bar en Hilo”, dice la declaración. La policía local aseguró que el dueño del bar intentó varias veces tranquilizar al histrión; sin embargo, no tuvo éxito. Para salir en libertad, Ezra Miller pagó una fianza de 500 dólares.