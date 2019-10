Dos hombres de Florida fueron arrestados por darle cerveza a un caimán. Supuestamente, capturaron un caimán al costado de una carretera para sujetarlo ¡e intentar emborracharlo con cerveza!

Según los informes de tcpalm.com, Timothy Kepke, de veintisiete años, y Noah Osborne, de 22 años, se filmaron durante el incidente, que ocurrió en la carretera en Palm City, Florida, el 26 de agosto.

Two Florida men, Timothy Kepke, 27, and Noah Osborne, 22, were arrested for grabbing an alligator in Florida and forcing beer down its throathttps://t.co/ueuPTkPzG8

