En Nueva York, la policía arrestó a un hombre por robar los cheques de ayuda federal que el gobierno ha estado enviando a las familias como apoyo durante el coronavirus.

El caso empezó cuando el Servicio Postal, a través del que se están enviado los cheques en físico, reportó a la Policía de Nueva York una situación de robo.

El delincuente había entrado a una oficina médica que se encontraba cerrada y había estado revisando el correo en una zona residencial de Brooklyn.

Ya había tomado algunos sobres, cuando notó que la policía iba saliendo del lugar y simplemente los arrojó.

Se trataba de un hombre de 31 años de nombre Feng Chen, informó ViveUsa.

Cuando la policía lo revisó, llevaba tarjetas de crédito, cheques y nueve pagos de estímulo económico.

En total, superaba la cifra de $12,000 dólares en dinero que, por el nombre en los artículos, pertenecían a otras personas.

Sobre el caso, el fiscal Andrew Grubin comentó: “Para muchas familias, estos estímulos son un salvavidas para estos tiempos difíciles y cualquier que intente cortarlo enfrentará todo el peso de la ley”.

En vista de las circunstancias que impone el Covid-19 y las medidas de distanciamiento social, Chen tuvo que ser presentado, a través de videollamada, a su audiencia inicial con el juez federal Cheryl Pollak.

Los cargos a los que se enfrenta son: posesión de propiedad robaba, robo de correo postal y traspaso criminal.

De ser encontrado culpable en todos los cargo podría permanecer hasta cinco años en prisión.

La Policía de Nueva York ha manifestado que sus oficiales continúan resguardando las calles, a pesar de los más de 3,000 casos confirmados de coronavirus en la fuerza policial.

On Monday, April 27, 2020, 3,123 uniformed members of the NYPD were on sick report which accounts for 8.6% of the Department’s uniformed workforce. That is down from a high of 19.8%. To date, 4,849 members of the NYPD have tested positive for coronavirus. pic.twitter.com/FFJ53lWLyD

— NYPD NEWS (@NYPDnews) April 27, 2020