Ataviada con un sombrero café, una blusa del mismo tono y un sweater negro, la mamá de Jenni Rivera atendió todos los mostradores del aeropuerto pese a que no habla inglés perfectamente, pero sí lo entiende, además ayudada por su hijo Juan no tuvo ningún problema hasta que le tocó el scanner.

Los comentarios para la mamá de Jenni Rivera por el video de Juan llegaron ante la situación

Al video de Juan Rivera le cayeron más comentarios de personas que disfrutaron las imágenes y que la situación de Doña Rosa en el aeropuerto de Miami no llegara a más: “Hola Juan, pienso que a tú mamá la revisaron porqué la camisa era muy suelta, no pegada al cuerpo. Menos mal se lo tomó de buen humor, me imagino los nervios que le dió de ver que la estaban mirando”, “Me encanto todo el video. Me hacen mi día. Su mamá tan linda”.

“Jacqie es idéntica a su abuela, Juan la entretiene y la hace reír para que se le quite la tensión”, “Doña Rosa le favorece mucho más andar sin lentes se muy joven”, “Jajajaja este Juan se pasa diciéndole que se parece a Griselda Blanco delante de inspección eso me da risa”, “Que divertidos son no sabia que se podía grabar en el aeropuerto”, le comentaron. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE DOÑA ROSA Y JUAN RIVERA EN EL AEROPUERTO. Algunas imágenes de esta nota provienen del siguiente video.