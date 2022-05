Fue en una de las trasmisiones del famoso programa de Tv Azteca en donde Alfredo Adame no soportó y llegó hasta las lágrimas luego de compartir un momento íntimo ante las cámaras del reality show, todo ocurrió luego de que en una las dinámicas (que realizan dentro del programa) de la semana pasada Apio lanzara una declaración en contra del presentador.

A través de la plataforma de Twitter en la cuenta oficial de ‘Soy famoso sácame de aquí’ fue que compartieron el preciso momento en el que Alfredo Adame no aguantó más y se soltó a llorar frente a las cámaras y todos sus compañeros y aprovechó para enviar un mensaje dirigido a sus hijos.

Con la voz entre cortada y con las lágrimas rodando por sus mejillas fue que Alfredo Adame se sinceró ante las cámaras del reality, “Lo primero es que considero totalmente injusto que me hayan dicho mal padre porque si alguien fue buen padre fui yo, porque a mis hijos les di la vida, les di cariño, amor, respeto, los apoyé y les di todo en absoluto”, expresó en llanto el también actor.

Ante las cámaras de Soy famoso sácame de aquí, Adame se sincera al hablar de sus hijos

“Yo les ofrezco vernos en algún lugar, un abrazo, un beso sin recriminaciones, sin absolutamente nada y si ustedes están dispuestos yo estoy dispuesto a que seamos padre e hijos otra vez”, expresó Alfredo Adame. Luego de eso fue que muestran como es que el actor se quebranta cada vez más en el programa.

“Me lastimó que la mamá de ellos los alienara de esa manera en mi contra y empezaran a actuar en mi contra al grado que llegué incluso a desconocerlos y a desheredarlos porque yo no concebía como yo siendo un buen padre me habían tratado de esa manera, entonces pensé que no merecía ese trato y por eso adopté esa actitud”, finalizó diciendo el presentador y actor. Archivado como: Alfredo Adame pide perdón. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ.