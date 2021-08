Paty Navidad causó conmoción por un mensaje después de estar grave por contagio de COVID

La actriz y cantante no creía en la existencia del virus y ahora ‘se tragó sus palabras’

¿Arrepentida? Paty Navidad dijo lo impensable sobre el coronavirus Tras días en que se informó que Paty Navidad estuvo grave por COVID e incluso internada por el contagio de coronavirus en el programa ‘Master Chef Celebrity’ que grababa en México, donde también Rebecca De Alba y Laura Flores dieron positivo, ahora la actriz y cantante mexicana quien siempre negó la existencia de la pandemia y el virus, ¿se arrepintió? Paty Navidad desde que comenzó la pandemia por COVID en todo el mundo estuvo causando polémica ante la postura que asumió por el coronavirus, al que denominó un ‘plan’ de los altos líderes mundiales para ‘controlar’ a la humanidad, asegurando que todo era provocado y además que no creía en las vacunas. Paty Navidad estuvo grave por el COVID La mexicana se ganó las críticas y burlas de la gente e incluso de administradores de las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram donde sus publicaciones respecto al tema del COVID fueron censuradas y sus cuentas cerradas por la desinformación y alarma que causaba en sus seguidores. Pese a lo anterior, Paty Navidad negaba la existencia del coronavirus e incluso manifestó no desear vacunarse porque no lo necesitaba, hasta que hace unas semanas, cayó finalmente contagiada de COVID y las cosas fueron escalando a tal grado que su salud se vio afectada y necesitó hospitalización.

El mensaje de Paty Navidad sobre el coronavirus que todos esperaban Tras contagiarse de COVID, se informó que Paty Navidad estaba internada en un hospital con su salud agravada e incluso necesitó asistencia para respirar, lo que resultaba sarcástico para la mexicana que nunca pensó que le podía dar el coronavirus y mucho menos que su cuerpo fuera muy afectado. Aparentemente, durante las grabaciones de Master Chef Celebrity México, varios famosos cayeron ante el COVID y entre ellas Paty Navidad, de quien supuestamente todos sospechaban y nunca creyó en el virus, hasta que por fin, no le quedó de otra más que mandar el mensaje que todos esperaban sobre la pandemia.

Arrepentida, Paty Navidad ahora asegura que el COVID sí existe En una nueva cuenta de Instagram, Paty Navidad informó sobre su estado de salud tras batallar contra el COVID y por fin admitió lo que todos esperaban: que el virus sí existe: “Gracias por sus oraciones, vamos saliendo de esta enfermedad, mi salud va mejorando, cuídense mucho que sí existe este virus y por la mala me tocó comprobarlo”, expresó. Rápidamente, los hechos hablaron por sí solos, que indican que la mexicana estuvo al borde de la muerte o en estado tan crítico que no le quedó de otra más que aclarar su situación ante el susto que ‘le metió’ el contagio por coronavirus, y admitir lo que venía negando desde hace tiempo sobre la pandemia y por tal motivo las burlas de la gente no se hicieron esperar.

Ante el mensaje de Paty Navidad sobre el COVID, la gente se burló Tras admitir que el virus sí existe, en la cuenta de Instagram de Suelta la Sopa donde se dio a conocer su mensaje sobre su salud, Paty Navidad recibió toda clase de comentarios: “Wow errar es de humanos. Este virus no es un relajo acaba con cualquiera”, “Pero la ignorancia es atrevida lo tenía que vivir en carne propia para comprobarlo”, “Espero que piense más bien las cosas antes de hablar puras tontadas, esto no es un juego, es la pura realidad el COVID-19”. Y más personas se sumaron a reaccionar ante su mensaje de que el COVID sí existe: “Soy creyente del karma pero a esta le llegó rapidísimo”, “No hay que juzgarla, ella le pasó cono santo Tomás, tuvo que ver para creer. Nadie es perfecto, el señor le siga dando completa sanidad”, “Ahora si se va querer poner las 3 vacunas no es bueno hablar”.

Paty Navidad ahora sí cree en el coronavirus Más personas aseguraron que Paty Navidad se equivocó en tardarse en admitir que el coronavirus se estaba llevando a muchas personas a la tumba: “OMG no puedo creer que lo esté aceptando, ella que era anti virus o sea inmune al COVID y pro contra vacunas”, “El día que sentí que la mitad de mi cabeza ardía, supe lo malo que era ese virus, gracias a Dios lo superé “, “No que no”, “Más pronto cae un hablador que un cojo”. Y las burlas seguían: “Pues no que no existe, por mejor no llegabas a Navidad por incrédula”, “Wooo le tocó comprobar en carne propia que sí existe ese terrible virus”, “Qué oso”, “Mejor que aprenda a cerrar la boca antes de hablar estupideces, vieja ridícula ella perjuraba que no existía ahora va a salir hablando vacúnense que es buena”, “Lástima que te haya tenido que dar para que vieras la realidad”.

Kuno Becker se tragó sus palabras sobre la vacuna contra el COVID Kuno Becker se traga sus palabras sobre el COVID y aunque no creía en la vacuna contra el coronavirus, corrió asustado y admitió que se la tuvo que poner gracias a lo que le sucedió a su colega Paty Navidad quien está internada en un hospital tras contagiarse del bicho que trae vuelto ‘loco’ al mundo entero. El actor mexicano grabó un video en su Instagram en donde explica las razones por las que cambió de parecer y aceptó ponerse la vacuna contra el COVID, siendo que Kuno Becker era uno de los detractores de la pandemia al igual que Paty Navidad quien actualmente está internada en un nosocomio.

El caso de Paty Navidad con COVID, asustó a Kuno Becker El Instagram del programa ‘El Gordo y la Flaca’, compartió el video de Kuno Becker donde se ve desde la naturaleza vestido de negro y sincerándose sobre lo que cambió de parecer respecto a la pandemia y el tema de la vacuna contra el COVID, cuya variante delta está ascendiendo de nueva cuenta los casos en todo el mundo. “Había estado posponiendo lo de la vacuna algún tiempo por tonto porque no hay ninguna excusa… entiendo perfectamente la decisión de cada persona pero son más los riesgos de no ponérsela que de ponérsela, entonces estuve posponiendo la decisión por tonto…”, comenzó diciendo el actor mexicano.

¿Asustado? Kuno Becker alarmado por el contagio de COVID de Paty Navidad, aceptó la vacuna El actor Kuno Becker se rehusaba a ponerse la vacuna hasta que se dio cuenta que Paty Navidad, una de las principales detractores quien aseguraba que la pandemia no existía o bien, que era parte de un plan mundial para controlar a la humanidad, terminó en el hospital con coronavirus: “…Hasta hoy que algo en mí cambió… Y les confieso que lo que hizo que fuera ya a ponérmela en ese instante y dejar de posponerla, fue que le diera a Paty Navidad”, continuó asegurando Kuno Becker con toda la seriedad del mundo contando su experiencia y el cambio de postura que tuvo. Archivado como: Paty Navidad COVID coronavirus

Ya tiene la primer dosis contra el COVID ¿Será que el actor se asustó por lo sucedido con la actriz mexicana quien más que llamar pandemia a la tragedia del COVID-19, llamaba ‘plandemia’? Así lo confirmó: “No sé por qué pero cuando me enteré que a la mismísima Paty Navidad le dió… dije: ‘si a Paty Navidad le dio, hoy me las pinch… pongo”, manifestó. Aunque Kuno Becker no aseguró no creer en la vacuna, pues según sus palabras la estaba posponiendo, la experiencia de su colega la actriz internada en un hospital, lo hizo entrar en razón: “…Hoy me las pinch… pongo, o sea se acabó, nada de posponerlo un día más, fui , me la puse, me puse la primer dosis, acá está…”, explicó. Archivado como: Paty Navidad COVID coronavirus