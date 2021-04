Enrique Guzmán fue viralizado por videos en los 80 y 90 durante los shows nocturnos de Verónica castro a quien le faltó el respeto en varias ocasiones ‘manoseándola’ sin piedad y con toda intención mientras la gente aplaudía y a la conductora y actriz no le quedaba de otra más que ‘seguirle el juego’.

Ahora, la rockera muy seria con el jardín de su casa de fondo, debidamente peinada, con blusa negra y chal blanco y pantalón del mismo tono, comenzó diciendo: “Hola a todos, creo que es tiempo de que yo hable, como madre he hecho todo lo que he podido para ayudar a mi hija…”, expresó.

A través de su Instagram, igual que lo hizo al principio de su ‘pleito’ con Frida Sofía, Alejandra Guzmán decidió una vez más grabar un video para enviarle un mensaje a su hija, con la que apenas hace unas semanas podría haberse reconciliado en una llamada en vivo para el programa Despierta América, sin embargo no sucedió.

La intérprete de ‘Reina de Corazones’ continuó: “Para acercarme a ella sin necesidad de cámaras y de los medios, es delicado, es muy triste ver a mi padre comprender por lo que está pasando porque yo también estoy pasando por esas acusaciones sin bases que no son justas…”, dijo Alejandra Guzmán.

Enrique Guzmán se encuentra devastado ante las declaraciones de la hija de Alejandra Guzmán, quien finalizó su video diciendo: “Mi padre me ha dado y enseñado a trabajar y es un ejemplo para mí, es un gran hombre… Gracias a todos y por favor Frida, acércate”, pidió.

En el video reproducido por la cuenta de Instagram del matutino ‘Venga la Alegría’, los comentarios fueron muy divididos respecto al tema: “nadie le cree a Frida, ella necesita ayuda psiquiatra urgenteeeeeee !!”, “No señora, acérquese usted a su hija, ella no puede salir de EU, ella es la que dice sufrió el abuso, ella es su hija, por Dios!!”, “No pues quédense con su padre”.

La gente se indignó porque Alejandra Guzmán defendió a su papá Enrique Guzmán por encima de Frida Sofía

Muchas personas consideraron que la culpable en esta situación es Alejandra Guzmán: “Yo si te creo Frida Sofia y que triste que esta mujer no sea una buena mamá. Pero la justicia divina se encargará”, “Poniendo las manos al fuego por su padre, antes que creerle a su propia hija”, “Ojalá que Alejandra se acerque a su hija para aclarar ésto. Que triste situación, Frida bien puede estar diciendo ña verdad y su propia madre no creerle?! O si esta mal psicológicamente como dice la familia, pues ayudenla! Pero no la juzguen!”. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE ALEJANDRA GUZMÁN