Arregla tu puntaje de crédito por ti mismo: Pasos sencillos (¡y gratuitos!)

Un mal historial de crédito podría ser indicador de que el consumidor no ha cumplido con el pago puntual de sus cuentas y de que se ha observado en él una conducta financiera poco confiable. Esto puede ocurrir cuando el consumidor solicita créditos que aumentan su deuda a niveles elevados o que pueden ser imposibles de solventar.

¿Cómo saber cuál es tu puntaje de crédito y arreglarlo en caso de que no sea óptimo? Lo primero que debes tomar en cuenta es que los reportes de crédito que preparan las agencias crediticias sirven como indicador para que en el momento que decidas solicitar un crédito o préstamo las instituciones financieras conozcan más acerca de tu historial de pagos, los lugares en los que ha vivido, su número de seguridad social e historial laboral.

Afortunadamente, estos errores pueden ser reversibles, por lo que es sumamente importante verificar que toda la información brindada en ellos sea correcta. De no ser así, podrá llenar un formato específico para solicitar un cambio en los datos. Si resultara que la disputa se resuelve en tu favor, la institución financiera deberá enviar un reporte a todos aquellos que hayan recibido la información anterior.

Así, de no pagar a tiempo, podrías enfrentarte a la disminución de tu puntaje crediticio. Por otra parte, si adoptas nuevos y mejores hábitos de pago, tu puntaje podrá ir mejorando paulatinamente.

No se trata únicamente de pagar tus deudas, sino de hacerlo de manera puntual. Ya sea que se trate de un préstamo o de una tarjeta de crédito, las instituciones financieras podrán notar ciertos patrones en tus pagos.

5 No pidas nuevos créditos

Si bien es cierto que en algunos casos de suma urgencia podría considerarse una práctica necesaria, la recomendación de los expertos es simplemente evitar la adquisición de nuevas deudas, especialmente cuando el puntaje crediticio es bajo.

Si aún tienes créditos que no has terminado de pagar y solicitas uno nuevo, las agencias reportarán esto a las instituciones financieras, por lo que la mejor opción será no solicitar un nuevo crédito.