El ex gobernador, dejó en claro su pensamiento contra las personas que han decidido ignorar las medidas precautorias. Esto pasó ya que recientemente el gobierno activó dichas medidas, ante el peligro que representa la variante Delta del Coronavirus; el famoso actor de ‘Terminator’ , declaró en dicha trasmisión que se debe instar a los ciudadanos a seguir los cuidados pertinentes, para no poner a más personas en peligro.

Arnold Schwarzenegger anti mascarillas: “Al diablo tu libertad”

Las palabras que dijo a continuación el actor de cine, realmente han tenido una percusión importante en las redes sociales. Arnold Schwarzenegger, mandó un importante mensaje a todas esas personas que siguen ignorando la situación a su alrededor y que por su inconsciencia han provocado masivos contagios; además, el uso de estas palabras hace total referencia al libro de Vidman, lo que causó una grata impresión.

" Y no solo pensando en 'Bueno, mi libertad está siendo perturbada aquí '. No, al diablo con tu libertad ", sentenció el político, ya que en estos instantes, no importa el pensamiento que tengan esas personas, sobre sus derechos y la forma en como los expresan. No, en estos instantes, lo único que importa es evitar la propagación de dicho virus.