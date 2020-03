El alguacil del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, advirtió que las armerías y los clubes de stripers “no son esenciales”, y que si los negocios insisten en abrir sus puertas recibirán citatorios y enfrentarán la pérdida de sus licencias comerciales, reseñó la agencia Efe.

“Las tiendas de armerías, los clubes de estrípers, los clubes nocturnos son negocios no esenciales”, resaltó Villanueva en una conferencia de prensa. “Estamos tratando de hacer que cierren sus puertas”, agregó.

La advertencia se da después de que varios negocios permanecen abiertos a pesar de las órdenes del gobernador de California, Gavin Newsom, de que los establecimientos “no esenciales” deben cerrar sus puertas.

LA County Sheriff’s Dept. Enforcement efforts to close non-essential businesses have been suspended. CA Gov. Gavin Newsom to determine what qualifies as a non-essential business. Please click to view story https://t.co/HrRD8VKcUG

— Alex Villanueva (@LACoSheriff) March 25, 2020