‘El Muñeco’ está viviendo un terrible momento familiar

El ex de Lorena Herrera confesó que sus papás dieron positivo a Covid-19

Uno de sus hermanos, que es mayor de 60 años de edad, se contagió y está intubado

Armando González, mejor conocido en el medio artístico como ‘El Muñeco’ y por ser ex pareja de la actriz y cantante Lorena Herrera, confesó que está viviendo un terrible momento familiar, ya que sus papás dieron positivo a Covid-19.

Visiblemente afectado por la situación que embarga a sus seres queridos, ‘El Muñeco’ contó que tiene a sus papás en el hospital desde hace diez días “porque dieron positivo a Covid-19”.

El ex de la actriz y cantante Lorena Herrera contó detalles del estado de salud de sus padres: “Mi papá se puso muy grave, a punto de morir, está en terapia intensiva, intubado con pocas posibilidades de vivir”.

Por su parte, su mamá está en cuidados paliativos y va mejorando, por lo que todos los hijos que estuvieron con ellos se contagiaron: “Pero bueno, estamos en casa haciendo la cuarentena respetando la vida de los demás”.

Armando González también comentó que otro de sus hermanos también corre gran riesgo porque es mayor de 60 años de edad, se contagió y está intubado.

“No sabemos cómo salir de esto, no tenemos las fuerzas ni las ganas de poder, no sé, salvar a mi papá, perdónenme, me encuentro muy mal en este momento”, dijo ‘El Muñeco’ en entrevista para el programa de televisión “Venga la alegría”.

Sobre la manera de cómo se contagiaron sus padres de Covid-19, el ex de Lorena Herrera, quien tiene 52 años de edad, comentó lo siguiente: “Son personas mayores mis papás, ellos viven en el centro, son personas mayores, ellos no sabían ni nada, la gente iba a llevarles la comida, los empleados de mis hermanos, ellos estaban guardando la cuarentena muy bien, pero yo creo a raíz de la gente que fueron a darles de comer, fue que se contagiaron”.

Por último, ‘El Muñeco’ dice que no sabe si está contagiado, ya que no le quisieron hacer la prueba de coronavirus porque para los médicos se ve muy bien. Por ahora, el ex de la actriz y cantante Lorena Herrera solo ha tenido fiebre, por lo que lleva 10 días sin salir de casa por hacer la cuarentena y no contagiar a más gente (Con información de Agencia México).

“Esto viene más difícil”

En un video que puede observarse en el canal de Youtube de Imagen, del programa “Sale el sol”, Armando González ‘El Muñeco’ hace la invitación para que “todos se den cuenta que esto si es verdad”, ya que ha visto a mucha gente en las redes sociales que no cree en esto y que dicen que eso solo le da a la gente que viaja o a los ricos: “Eso es una gran mentira, mis papás nunca han viajado, no les gusta viajar”

Por último, el ex de Lorena Herrera confiesa que está sufriendo mucho, y que en los últimos días, su papá está entre la vida y la muerte: “Quiero dar este mensaje para que ustedes cuiden a los suyos y no estén pasando lo que estamos pasando nosotros en casa, porque esto viene más difícil”.