“¿Por qué esta persona se encuentra libre bajo fianza? Mi hija ya no se encuentra con nosotros. ¿Cómo es posible? No entiendo cómo es que solo han pasado dos días y ya está libre”, cuestionó Armando Álvarez, padre de la menor, durante una conferencia de prensa en las oficinas del abogado que representa a la familia.

“’¡Agáchense, agáchense!’”

La familia de la niña hispana dijo el miércoles que la víctima del robo no estaba justificada en sus acciones ya que no estaba en peligro cuando disparó sin control a su vehículo, golpeando a la niña en la cabeza. “Esto no fue en defensa propia”, dijo Armando Alvarez, el padre de Arlene Alvarez, quien murió en un hospital el martes, horas después de que le dispararon la noche anterior.

“Queremos justicia para Arlene”, enfatizó Álvarez, quien dice además haber escuchado hasta cuatro disparos cuando alertó a su familia de que corrían peligro. “’¡Agáchense, agáchense!’, dije. Lamentablemente, Arlene no me escuchó porque escuchaba música y tenía puestos los audífonos”, comentó el padre.