Arizona stay at home order. El gobernador de Arizona, Doug Ducey, anunció este martes que la orden de permanecer en casa terminará oficialmente este viernes y no será renovada, y que ahora el enfoque será proteger a las personas más vulnerables a la COVID-19.

Ducey aseguró que el estado de Arizona cumple con los criterios emitidos por la Casa Blanca, como una caída en la trayectoria de nuevos casos positivos de COVID-19 por los últimos 14 días.

“Estamos listos para comenzar con la fase uno de recuperación”, dijo el gobernador Doug Ducey en conferencia de prensa.

A pesar de que alcaldes y algunos dueños de negocios consideran que es muy pronto para reabrir el estado, Ducey dijo que no renovará la orden de permanecer en casa, la cual vence oficialmente este viernes.

La orden de permanecer en casa, o stay at home order, fue emitida en Arizona originalmente a finales de marzo.

Como parte del plan de recuperación del gobernador republicano, a partir de este miércoles podrán volver a operar los gimnasios y las albercas en el estado.

Así como a partir del 16 de mayo se permitirá que las ligas profesionales de béisbol y de baloncesto reanuden sus juegos en Arizona.

BREAKING: Gov. Doug Ducey announces gyms and pools in Arizona can reopen tomorrow (5/13). Additionally, he says major league sports may reopen, without fans, after May 15. pic.twitter.com/Nk3Zl2Zz03

— 12 News (@12News) May 12, 2020