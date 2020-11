Arizona certifica a Joe Biden como ganador con estrecha ventaja

Pese a múltiples acusaciones de Donald Trump sobre un supuesto fraude en las elecciones, el estado de Arizona certificó a Joe Biden como el ganador de los comicios

Biden es el segundo demócrata en 70 año en ganar el estado fronterizo, con poco más de 10 mil votos, el presidente electo se lleva los 11 votos electorales

El demócrata Joe Biden ganó las elecciones en el estado fronterizo de Arizona sobre el republicano Donald Trump, de acuerdo con un reporte de The Associated Press.

Funcionarios locales certificaron este lunes los resultados de las elecciones en el mencionado estado. De esta forma, se volvió oficial la estrecha victoria del demócrata sobre el actual presidente.

Esto, pese a que el equipo de Trump continúa con afirmaciones sobre un supuesto fraude electoral “generalizado” en el país, y particularmente, sobre el recuento de votos en Arizona.

Katie Hobbs, secretaria de Estado, certificó los resultados de las elecciones junto con el gobernador Doug Duce, el fiscal general Mark Brnovich y el presidente del Tribunal Supremo de Arizona, Robert Brutinel, apunta AP.

Según el mismo medio, Biden es el segundo demócrata en 70 años en ganar Arizona. En el recuento final, Biden ganó por 10.457 votos, el 0.3 por ciento del total. Once electores demócratas se reunirán el 14 de diciembre para prometer formalmente los votos electorales de Arizona a Biden, indicó The Associated Press.

Intentos de Trump para modificar los resultados electorales

Los intentos del presidente Donald Trump para impedir las certificaciones y modificar los resultados electorales no han tenido gran éxito en la mayoría de estados donde ha presentado demandas.

El texto señala que “no hay evidencia de fraude generalizado en las elecciones de 2020”. Al contrario, múltiples funcionarios han declarado la fiabilidad de los resultados.

Archivado como: Arizona certifica victoria Biden