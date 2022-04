Ariel Miramontes preocupa a sus fans en su más reciente publicación

El actor mexicano, más conocido por su personaje de Albertano, comparte foto de su mamá desde el hospital

Las muestras de apoyo de los famosos no se hicieron esperar

Apenas unos días después del estreno de su programa Albertano contra los mostros por Televisa, el actor mexicano Ariel Miramontes, más conocido precisamente por su personaje de Albertano, preocupa a sus fans al compartir una foto en sus redes sociales de su mamá desde el hospital.

Nacido el 31 de julio de 1970 en la Ciudad de México, Ariel alcanzó la fama tras participar en la serie de comedia María de todos los ángeles junto a Mara Escalante, con quien se rumoró que tenía una relación. Lo que muy pocos saben es que el actor es ‘papá soltero’ de los pequeños Kinam, Quetzal y Arim.

Ariel Miramontes, ¿en polémica?

Hace apenas unos días, Albertano sorprendió a propios y extraños al revelar en su cuenta oficial de Instagram que en una reciente entrevista se había referido a sí mismo como ‘prieto’ y que la periodista le había dicho, cordialmente, que no lo hiciera, ya que podía ser ofensivo para algunos: “Le dije que cómo podría serlo sí era yo quien me llamaba así”.

“Recuerdo que mi mamá me llamaba ‘prietito’ cuando era niño y como lo hacía con cariño nunca sentí que fuera un término ofensivo. Todo cambia todo el tiempo, tendremos que acostumbrarnos para no ofendernos los unos a los otros, aquí me han dicho ‘chulada de maíz prieto’… la verdad es que me gusta, me siento orgulloso de ser moreno y me encanta mi color de piel, me siento bien exótico y así”.