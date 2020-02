Página

En una fiesta realizada para los premios Oscars, el actor Ariel López Padilla fue acusado por la conductora Carla Medina

El hermano de la conductora fue el protagonista de un supuesto incidente con la esposa del actor

El ex de Mariana Levy dio la cara con pruebas y mandó un mensaje

Ariel López Padilla rompió el silencio luego de ser acusado por la conductora Carla Medina de estar pasado de copas y agredir a su hermano, Erik Medina, durante la fiesta organizada por un canal de televisión con motivo de los Premios Oscars 2020.

“En realidad lo que pasó es que un joven le faltó el respeto a mi esposa y su hermana reaccionó y está haciendo una campaña en redes sociales contra mi persona, creo que eso es muy grave, eso es un acto de difamación”, dijo el artista en su cuenta de Twitter hablando a la cámara para demostrar que no estaba bajo los influjos del alcohol.

A través de una entrevista para el portal Infobae, López Padilla brindó más detalles sobre el incidente. “Ella fue una de las conductoras invitadas y nos acomodaron en la zona VIP. Frente a eso, había unos taburetes (en los que estaban sentados los hermanos Medina) y, cuando comenzó la ceremonia de los Premios Oscar, mi esposa le pidió amablemente que se movieran, pues el amigo del hermano era muy alto y no podíamos ver bien. Pasó como media hora y el chico de nuevo no dejaba ver a las personas de atrás, por lo que mi esposa de nuevo le pidió de favor que se moviera un poco de nuevo, pero la reacción del chico fue extraña”.

Puedes ver el video del actor dando explicaciones aquí.

Acto seguido, Ariel explicó que el hermano de Medina no tomó de la mejor forma la petición que su esposa y se dirigió a ella con un tono de voz irrespetuoso.

“Yo le dije que no le hablara así y Karla, junto con los jóvenes, comenzaron a hacer un lío en redes sociales tratando de difamarme”, manifestó.

Previo a esta explicación, Carla Medina denunció al actor en sus redes relatando: “Nunca hago este tipo de cosas. Pero en verdad qué horrible sabor de boca conocer a el señor Ariel López Padilla.

Después de estar en un screening de los OSCARS. El señor BORRACHO se paró para querer “agarrarse a golpes” con mi hermano (20 años menor que él. Porque su esposa no podía ver la pantalla y eso le “faltaba al respeto”.Con estas situaciones me cuestiono muchísimo la pantalla y la voz que podemos darle a personas tóxicas. No me pienso callar esta vez”.

Nunca hago este tipo de cosas. Pero en verdad qué horrible sabor de boca conocer a el señor Ariel López Padilla…. Posted by Carla Medina on Sunday, February 9, 2020

Los comentarios a favor de Ariel López Padilla no se hicieron esperar: “Sabemos que usted es una persona educada y con una reputación intachable. Es muy fácil ser objeto de una difamación por estas vías”, “Sabemos de ante mano que usted no bebe y eres una exelente persona educada ……así que tienes todo nuestro apoyo”, “Los que te conocemos sabemos quien eres, un artista y caballero, muy diferente a la señora y el tipo que intentan difamarte”.

Y a Carla Medina también le comentaron: “Siempre ha sido un dolor de cabeza desde que bailaba en la compañía nacional de danza”, “Pues en el video no se ve alcoholizado el Sr Ariel,el ha dado la cara y el mismo Video donde se les ve a Carla y compañía muy desmadrositos. La verdad no creo en lo que dices”, “Cosas como éstas hace la gente que quiere conseguir más “fama” Ariel hizo un vídeo y para nada se ve ebrio, yo creo que tú y tu hermano deberían tener algo de educación y dejar de molestar a quienes no les hacen nada, si quieren atención del público hagan cosas diferentes con esto solo consiguen que se burlen de ustedes”, en clara desaprobación a ella y su hermano Erick Medina.

¿Qué opinas del altercado entre Ariel López Padilla y Carla Medina?