Si eres fanático de los musicales, entonces seguramente el nombre de Ariana DeBose te resulta familiar ; esta carismática y talentosa actriz y cantante es una de las estrellas emergentes más importantes del momento ¡Conócela más! En esta ocasión, te presentamos algunos datos que quizá no sabías acerca de la protagonista de la nueva adaptación al cine de ‘West Side Story’, una producción del aclamado director Steven Spielberg. Nacimiento Ariana DeBose nació el 25 de enero de 1991 en Raleigh, Carolina del Norte, Estados Unidos; de signo zodiacal Acuario, esta famosa actriz ha alcanzado un gran prestigio a sus 31 años. Su camino no ha sido sencillo, pero poco a poco se ha ido abriendo paso entre la comunidad teatral en Estados Unidos, lo que ha generado reacciones positivas entre el público y la crítica. Residencia de Ariana La actriz y cantante pasó una buena parte de su vida en su ciudad natal, aunque en su camino por convertirse en una famosa actriz requirió cambiar de residencia varias veces. Actualmente, sus compromisos laborales la han obligado a repartir su residencia entre las dos costas; por temporadas, vive en Nueva York, mientras que algunos proyectos requieren que establezca su residencia temporalmente en Los Ángeles. De dónde es Ariana es una mezcla de varias culturas; a pesar de haber nacido y residir en Estados Unidos, su educación estuvo influenciada por la herencia cultural de sus padres, de ascendencia puertorriqueña e italiana, respectivamente. En varias entrevistas, DeBose ha dejado entrever cómo se identifica en el aspecto cultural; por una parte, se considera parte de la comunidad afroamericana, aunque también ha hablado de su ascendencia italiana.

Debut en Netflix de Ariana Su primera participación en una producción para plataformas de streaming fue en Netflix, con el musical ‘The Prom’, donde compartió créditos con Meryl Streep y James Corden, entre otros. El personaje de Alyssa representó su primera oportunidad en una película de Netflix, y desde entonces logró capturar la atención de la crítica y de los fans, quienes la han recibido de manera positiva en sus siguientes trabajos como actriz. Críticas Ariana DeBose no es ajena a las críticas, aunque en su caso sus participaciones en cine y teatro únicamente han generado reacciones favorables, lo que le ha valido numerosas nominaciones a diferentes premios. Algunos críticos especializados han descrito a su papel de Anita, en el musical ‘West Side Story’ como una ‘fuerza’ que destaca por la vitalidad y el talento innato de la actriz.

Nominación al Óscar En febrero de 2022, Ariana DeBose fue nominada por primera vez a un Premio de la Academia, en la categoría de ‘Mejor actriz de reparto’, junto con actrices de la talla de Laura Dern y Regina King. DeBose es ya la primera afrolatina en ganar un premio SAG, y se perfila para ser la primera afrolatina queer en ganar un Premio de la Academia, algo que ella considera el inicio de un largo camino por abrir puertas para otras actrices de esta comunidad. Trayectoria de Ariana como bailarina No es casualidad que Ariana DeBose haya destacado como actriz de reparto en los musicales más importantes de Broadway; después de todo, en 2009 fue seleccionada para participar en el programa de baile ‘So You Think You Can Dance?’. La expresión corporal en el teatro ha sido uno de los puntos fuertes de DeBose, que continúa mostrando su talento en cada puesta en escena y producción en la que accede a participar.

Participación en Hamilton Pocas personas pueden decir que han formado parte del elenco original de la obra más exitosa de todos los tiempos en Broadway, y Ariana DeBose es una de ellas, pues fue seleccionada para formar parte del ensamble en 2015. En julio de 2016, cuando la obra ya se había consagrado como una de las favoritas de Broadway, DeBose decidió poner fin a su participación para ir en busca de nuevas oportunidades en la televisión. Otros musicales de Ariana Además de Hamilton, Ariana DeBose ha participado en musicales como Hairspray, Bring It On, Company y Pippin; en la mayoría de ellos ha actuado como parte del elenco de bailarines, interpretando varios papeles. Después de finalizar su participación en Hamilton e incursionar en la televisión y el cine, DeBose regresó a Broadway para incorporarse al elenco de las obras A Bronx Tale y Summer: The Donna Summer Musical.

Altruismo Fue en 2015 cuando Ariana DeBose salió del armario para presentarse como mujer queer ante sus abuelos, y desde entonces continúa luchando para que las nuevas generaciones encuentren una red de apoyo. Por eso, en diciembre de 2020, unió sus esfuerzos a los de Jo Ellen Pellman, su coestrella en ‘The Prom’ para lanzar la iniciativa ‘Unruly Hearts’, que tiene como misión conectar con las organizaciones en favor de la comunidad LGTB+. Diversidad Además de su talento, DeBose se ha caracterizado por ser una vocera de la comunidad LGTB+, de la cual forma parte, al identificarse como una mujer queer con su propio estilo. Al ser cuestionada acerca de su identidad, DeBose no ha dudado en externar sus críticas hacia quienes la definen como una mujer ‘demasiado masculina’, asegurando que su única meta es presentarse de manera auténtica.

Es amante de los gatos Por lo general, DeBose comparte en redes sociales aspectos de su vida profesional, acudiendo a eventos relacionados con su labor artística, pero también ha dejado entrever algunos de sus pasatiempos favoritos. Entre ellos se encuentra el rescate y cuidado de los gatos; su gusto por estos animales le ha hecho compartir con sus seguidores en redes sociales las fotografías de su gata, Izzy. Educación La bailarina y actriz es una fiel creyente de que la práctica es el mejor maestro; desde muy joven, practicó el baile por medio de lecciones impartidas en el centro de danza CC & Co., en su natal Religh. Después de su participación en ‘So You Think You Can Dance?’ decidió estudiar en el programa de teatro de la Universidad de Western Carolina, aunque decidió dejar sus estudios unos meses más tarde para continuar adquiriendo experiencia en el teatro.

Premios de Ariana A pesar de que su fama en Hollywood aún está despegando, Ariana DeBose es ya una actriz de teatro, cine y televisión que se perfila para conseguir el codiciado EGOT (Emmy, Grammy, Oscar y Tony). El 2022 ha sido uno de los más fructíferos de su carrera, al ser nominada a los premios Oscar, BAFTA, SAG y Golden Globes, ganando estos dos últimos por su interpretación de ‘Anita’ en ‘West Side Story’. Patrimonio La creciente popularidad de DeBose, así como su participación en aclamadas producciones y su consecuente nominación a los premios más importantes, ha incrementado su patrimonio de manera notable. Se estima que el patrimonio de la actriz asciende a $75 millones de dólares, una cifra que, se espera, vaya en aumento en los siguientes años; sin embargo, su estilo de vida continúa destacando por su sencillez.