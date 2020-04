El pequeño Archie, hijo de Harry y Meghan aun no cumple su primer añito, pero ha logrado recaudar una importante suma de dinero para buenas causas.

Un grupo de fanáticos de la familia decidió crear una campaña social en nombre de Archie con la finalidad de ayudar a niños afectados por el coronavirus.

Se trata de una combinación que les permita conmemorar el primer cumpleaños del pequeño, que nació el 6 de mayo de 2019, al mismo tiempo en el que apoyan una buena causa.

“Evento de recaudación de fondos de caridad creado por fanáticos para celebrar el cumpleaños de Archie Harrison Mountbatten-Windsor.”, dice la descripción de la cuenta de esta iniciativa en Twitter. Además, decidieron utilizar el #ArchieDay como emblema de la campaña.

Los creadores de esta iniciativa explican que el objetivo es ayudar a niños vulnerables en medio de la situación mundial por Covid-19.

“¡Inspirado por Harry y Meghan, te invitamos a ayudarnos a celebrar el cumpleaños de Archie con una fiesta mundial! Como COVID-19 está afectando tantas vidas, hemos decidido donar a organizaciones benéficas en honor de Archie”, escribieron.

Inspired by Harry & Meghan, we invite you to help us celebrate Archie’s birthday w/ a global party! Seeing as COVID-19 is affecting so many lives, we’ve decided to donate to charities in honor of Archie. These charities were selected by our desire to help children: pic.twitter.com/TegMnE4gME

— Archie day (@_Archieday_) April 5, 2020