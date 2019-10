Página

Cuándo llamar a los ángeles para protegerme yo, mi familia y mi hogar

La energía sí existe y puede afectar nuestro estado de ánimo, nuestras relaciones y hasta nuestra economía.

¿Qué hacer para salir de esta situación? Descubre cómo hacerlo y mejorar todo tu entorno.

Desde muy niña fui criada en un hogar católico, iba a misa los domingos pero en realidad no entendía nada más que sí había un “Dios”, que traía un librito en mano y anotaba todo lo que yo hacía bien o mal.

Con el tiempo, al crecer me di cuenta de que en mi hogar empezaba a haber discusiones, se perdían cosas y los habitantes de la casa estaban con problemas de sueño y algunos de salud.

Me preguntaba cómo era posible eso si todos íbamos a la iglesia, que acaso Dios no estaba protegiéndonos de toda situación “mala” que pudiera estar pasando.

En mi casa era la única que veía cosas y era extremadamente sensible a las energías, por lo tanto no tenía mucha voz ni voto para decir que había algo que estaba acechando nuestra casa, porque simplemente ellos no entendían nada de esto.

Quizás aquella vecina que había llegado con sus lamentos por la pérdida de su marido, o también aquella amiga de mi madre que le tenía envidia por lo que ella no poseía… Podían ser tantas las cosas que hacían caer la energía, la armonía de nuestro hogar.

Hoy, después de tanto tiempo y reflexionando en ello, tengo plena conciencia de que la energía sí existe y que sí puede invariablemente afectar nuestro estado de ánimo, nuestras relaciones y hasta nuestra economía.

Y qué hacer para salir de esta situación. Primero es volverte un minucioso observador de las emociones y sentimientos de la familia, cuando entran a peleas constantes, hijos que se aíslan, discusiones sin motivos o niños llorando sin razón, o sin poder dormir.