Arcángel Metatron: Descubre cómo puede ayudarte a cumplir tu propósito

Geovana Aispuro, coach intuitiva de vida, te ofrece las herramientas y consejos necesarios para lograr tus propósitos de vida.

Invoca la presencia del arcángel Metatron, guía principal para con lograr tu propósito de vida.

Alcanza tu potencial y evita los remordimientos con la ayuda de los ángeles.

Hoy, el mensaje de los ángeles viene de la mano del arcángel Metatron y tiene que ver con tu propósito de vida, en el cual también interviene el arcángel Chamuel.

Ahora bien, si sientes que estás en un camino que no elegiste, pregúntate qué es lo que te está pasando y por qué no tomaste la determinación para ir por aquello que quieres lograr. Quizás te sientes atrapado o crees que no tienes lo que se necesita para lograrlo. Pero una de las formas que puedes usar para abordar este problema, es sentarte a revisar qué es aquello que te da bienestar y paz.

Ten en cuenta que muchas veces queremos complacer los deseos de terceros sin hacer caso a nuestra esencia. Por eso, el arcángel Metatron te llama a rescatar ese ser que hay en ti. Recuerda, no tienes que quedar bien con nadie más que contigo porque tú eres el generador de tu propia vida.

La única manera que tienes de encarar ese propósito que persigues es pidiéndole ayuda a Dios Padre para que él mande a sus mensajeros, a sus guías, para ayudarte a alcanzarlo. A veces nos llenamos de tantas falsedades e inseguridades, creemos que tenemos que se perfectos y superar todas las expectativas. Pero en lugar de ello, debemos enfocarnos en nuestra esencia. No tienes que hacer absolutamente nada, más que alinearte con ese pensamiento. No te sientas mal ni creas que no mereces esa vida que quieres llevar.

Toma la determinación y atrévete a actuar, este es el momento.